Bitcoin cae a 97.500 dólares📉

La presi贸n de venta aumenta cerca de los $100,000 mientras las instituciones siguen comprando en las ca铆das, El Salvador eval煤a cambios en la moneda de curso legal Bitcoin muestra resiliencia alrededor del nivel de $97,600, con fuertes flujos institucionales y fundamentos robustos que respaldan el mercado a pesar de la reciente volatilidad. Mientras que las tomas de ganancias cerca de la marca psicol贸gica de $100,000 provocaron algunas liquidaciones, los indicadores subyacentes siguen siendo optimistas. Desarrollos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Bitcoin cotizando alrededor de $97,600 despu茅s de una breve ca铆da por debajo de un nivel de soporte clave.

Los flujos de ETF permanecen consistentemente positivos con $369.8M en los 煤ltimos flujos diarios.

El Salvador se帽ala un posible cambio de pol铆tica en los requisitos comerciales de Bitcoin.

El Gobierno Real de But谩n toma ganancias estrat茅gicas de sus tenencias de BTC. Los fundamentos permanecen fuertes Los indicadores fundamentales del mercado no muestran se帽ales significativas de debilidad que sugieran una correcci贸n importante. Los flujos de ETF contin煤an demostrando una s贸lida demanda institucional, con productos de BlackRock y Fidelity liderando flujos sostenidos. La presi贸n de compra constante de estos veh铆culos de inversi贸n regulados proporciona un soporte crucial para el mercado. 聽 El apalancamiento sigue siendo el principal riesgo Aunque los fundamentos parecen s贸lidos, el alto apalancamiento en el mercado de derivados de criptomonedas representa el principal riesgo para la volatilidad potencial. La reciente correcci贸n desde cerca de los $100,000 provoc贸 liquidaciones significativas, destacando la sensibilidad del mercado a las posiciones apalancadas. Sin embargo, a diferencia de per铆odos de correcci贸n anteriores, esta volatilidad inducida por el apalancamiento se produce en un contexto de fuertes compras al contado y acumulaci贸n institucional. El panorama institucional en evoluci贸n El panorama institucional contin煤a evolucionando, con se帽ales mixtas de diferentes actores. Mientras que El Salvador considera modificar sus requisitos de Bitcoin para asegurar financiamiento del FMI, la toma de ganancias estrat茅gicas del Gobierno Real de But谩n sobre sus 11,688 BTC demuestra una gesti贸n del tesoro m谩s que un sentimiento bajista. El caso alcista sigue respaldado por: Flujos sostenidos de ETF en m煤ltiples productos.

Fuerte inter茅s de compra institucional.

Estructura t茅cnica positiva a pesar de la volatilidad reciente.

Patr贸n claro de compras en ca铆das en niveles de soporte. 聽 El enfoque del mercado ahora se centra en si Bitcoin puede mantener el soporte por encima de $97,635 y realizar otro intento de alcanzar el hito de $100,000. Mientras que la volatilidad inducida por el apalancamiento sigue siendo un riesgo a corto plazo, el s贸lido trasfondo fundamental sugiere que las correcciones probablemente encontrar谩n compradores dispuestos. La estacionalidad en diciembre favorece a los alcistas. Bitcoin (Intervalo D1) Bitcoin est谩 actualmente probando nuevamente la EMA de 15 d铆as, un nivel clave en su tendencia actual. Para los bajistas, el objetivo inmediato es el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% en $94,843. Los alcistas tienen en la mira los $100,000, una resistencia psicol贸gica significativa. Ambos lados observar谩n de cerca el nivel de $97,635, el m谩ximo semanal de mediados de noviembre, como un punto crucial. Una ruptura por encima de este nivel podr铆a preparar el escenario para un movimiento hacia la recuperaci贸n del m谩ximo hist贸rico. El RSI se est谩 enfriando hacia la zona neutral, mostrando una ligera divergencia bajista, lo que sugiere una posible desaceleraci贸n en el impulso. Mientras tanto, el MACD se est谩 ajustando, con una se帽al de compra a煤n pendiente, reflejando la indecisi贸n del mercado. Estos indicadores t茅cnicos sugieren una posible pausa o reversi贸n, con niveles cr铆ticos definiendo el camino a seguir tanto para alcistas como para bajistas. 聽

