Bitcoin continúa subiendo 📈

El Bitcoin cotiza por encima de los 63.000 d贸lares y sube menos del 1%, intentando superar el l铆mite superior del canal de tendencia alcista de medio plazo, lo que podr铆a implicar una reversi贸n de la tendencia bajista. El sentimiento entre las dem谩s criptomonedas sigue siendo mixto, y las 'altcoins' se mantienen a la sombra del BTC. Las que mejor se comportan a diario hoy son Graph, Filecoin y Uniswap. Es probable que el mercado de criptomonedas se enfrente a una mayor volatilidad esta semana, ya que el mercado esperar谩 de cerca los datos de inflaci贸n de EE. UU., el jueves (14:30 horas). Los inversores han vuelto a inclinarse recientemente hacia el d贸lar, apoyados por los s贸lidos datos macroecon贸micos y el petr贸leo. Sin embargo, el bitcoin apenas ha reaccionado a esto y actualmente cotiza 'solo' un 5% por debajo del l铆mite superior del canal bajista, que ronda los 65.500 d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n de Bitcoin聽 El precio de Bitcoin, que se cotiza por encima de los promedios clave de la EMA exponencial a medio plazo, est谩 intentando recuperarse, despu茅s de que la criptomoneda defendiera repetidamente niveles cercanos a los 50.000 d贸lares y consiguiera superar de nuevo los 60.000 d贸lares en los 煤ltimos d铆as. Un posible repunte infructuoso por encima de los 66.000 d贸lares (el l铆mite superior del canal de precios) podr铆a dar lugar a otro impulso bajista, que podr铆a llevar a una prueba de los 60.000 d贸lares. De lo contrario, el objetivo a medio plazo para los alcistas deber铆a ser niveles superiores a los 70.000 d贸lares. La resistencia de los 66.000 d贸lares parece a煤n m谩s importante, ya que una parte considerable de los inversores de BTC a corto plazo compraron BTC precisamente en esta zona. 聽 Fuente: xStation5 Las mayores entradas de capital a los ETF no lograron mantener la racha alcista de finales de septiembre, y nuevamente estamos observando algunos d铆as de salidas netas. Sin embargo, su escala es relativamente peque帽a: la 煤ltima sesi贸n del viernes arroj贸 un rendimiento positivo de 25 millones de d贸lares; IBIT (BlackRock) comenz贸 a "comprar" nuevamente la semana pasada. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Los patrones de ciclos anteriores indican que la continuaci贸n del mercado alcista de Bitcoin todav铆a est谩 "sobre la mesa" y que varios meses de sentimiento m谩s d茅bil no necesariamente determinar谩n su futuro. Fuente: Glassnode Insights Los poseedores de BTC a largo plazo est谩n experimentando actualmente una p茅rdida de aproximadamente el 6 % y recientemente han estado desinvirtiendo sus reservas de BTC. . Fuente: Glassnode Insights La cuesti贸n de las p茅rdidas no realizadas del grupo de inversores LTH no parece ser un problema esta vez; hist贸ricamente, su escala actual es muy baja, mientras que la p茅rdida promedio de los inversores a corto plazo que tienen BTC durante menos de 5 meses actualmente est谩 cerca del promedio hist贸rico (alrededor del 38% de este suministro est谩 en p茅rdida). Fuente: Glassnode Insights

