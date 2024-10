¿Qué es el trading de criptomonedas y cómo invertir en estas divisas?

Las criptomonedas utilizan tecnología descentralizada para dejar que otros usuarios realicen pagos seguros y almacenen dinero sin necesidad de utilizar su nombre o a través de un banco, pero ¿cómo se puede operar con ellas? En este artículo, te contamos qué son y cómo hacer trading de criptomonedas.

Al contrario que las divisas físicas como el dólar o el euro, las criptomonedas no están impresas. Al contrario, las producen personas a través de sus ordenadores por todo el mundo, utilizando un software que resuelve problemas matemáticos. Las criptomonedas utilizan tecnología descentralizada para dejar que otros usuarios realicen pagos seguros y almacenen dinero sin necesidad de utilizar su nombre o a través de un banco. Se ejecutan a través de un libro de cuentas público llamado "blockchain", que es un registro de todas las transacciones actualizado y guardado por todos los portadores de la divisa. Se debe pensar en esta tecnología como en una torre de ladrillos. La torre simboliza el estado actual de las cuentas de criptomonedas (quién tiene cuántas) tal y como lo ven los usuarios del bitcoin. Cada nuevo ladrillo contiene información de todas las transacciones nuevas que cambiarán el estado actual de la cuenta. Un nuevo ladrillo, para que encaje en la torre, debe estar debidamente encriptado y emparejado. Cuando esto ocurre, se adherirá a la torre, y como resultado, se completarán nuevas transacciones. Las criptomonedas del sistema se transferirán entre los usuarios. Si intentáramos eliminar o reemplazar un ladrillo del comienzo de la torre, toda la estructura quedaría destruida, porque cada ladrillo de la torre tiene codificado la misma información que el anterior ladrillo. Reemplazar un ladrillo con otra información (otro cifrado) resultaría en la discordancia entre los ladrillos. Es más, desconectaría a todos los ladrillos a partir de ese mismo. Consecuentemente, la información almacenada en la torre se consideraría falsa. Es por eso que esta tecnología es una innovación revolucionaria y parte de por qué el valor del Bitcoin ha aumentado de manera tan significante con los años. Otra diferencia importante entre las criptomonedas y el dinero físico son los bancos. La misión de un banco central es estabilizar la divisa. Sin embargo, no existe un organismo como el Banco del Bitcoin o del Litecoin. Esto se debe a que las criptomonedas son un banco en sí mismas. Un libro de liquidación independiente proporciona información sobre el estado de propiedad de todos sus usuarios y el historial de transacciones entre ellos. La primera criptomoneda fue la anteriormente mencionada bitcoin, que se creó en 2009, y aún hoy es la más conocida. Ha habido una gran proliferación de criptomonedas en la última década, y ahora hay más de 900 criptomonedas disponibles en internet. Pero ¿cómo se puede invertir en ellas? En este artículo, te explicamos cómo hacer trading de criptomonedas desde nuestra plataforma. ¿Qué criptomonedas existen? El éxito del Bitcoin ha llevado a un desarrollo de varias criptomonedas alternativas, a menudo llamadas "altcoins". Muchas de estas "altcoins" ofrecen su propia versión del protocolo del Bitcoin, y son interesantes por derecho propio. Ayuda también que muchas de éstas aún son baratas y mucho más fáciles de comprar o minar. Echemos un vistazo a las "altcoins" más importantes: Litecoin - como la mayoría de las altcoins, se basa en el protocolo de Bitcoin, pero se ha diseñado para asegurarse d¡que la minería es muho más barata y democrática que con el BTC.

- una fuente abierta de pares a las criptomonedas que ofrece todas las características del Bitcoin pero con capacidades más avanzadas, incluyendo transacciones instantáneas. Dash - una fuente de pares a las criptomonedas cuyo objetivo es ser la criptomoneda más accesible, de fácil manejo y la más ampliable en la cadena del mundo. Mientras que Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash y otras siguen creciendo. Las criptomonedas son una revolución financiera con muchas características y en las que aún habrá muchos cambios. ¿Es XTB una plataforma de trading de criptomonedas? XTB no es una plataforma de criptomonedas, sino un broker financiero que ofrece multitud de productos, desde acciones y ETF hasta planes de inversión. ¿Quién es el regulador de XTB? Con más de 14 años de experiencia, XTB es uno de los mayores brokers mundiales que cotizan en bolsa. Al grupo capital de XTB también le regula las mayores autoridades de supervisión del mundo, entre ellas la Financial Conduct Authority, KNF y CMB. Somos uno de los brokers líderes de Europa, con una tecnología premiada, más de 14 años de experiencia, oficinas en más de 10 países y un paquete formativo completo.

