La criptomoneda reina, el Bitcoin, rebota de la zona de los 52.000 d贸lares y aguanta por encima de los 55.000 d贸lares tras un fin de semana d茅bil para las criptomonedas. El bitcoin sigue los pasos de los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses: sube en correlaci贸n con el Nasdaq 100 y baja con los precios del oro. Esta semana, los inversores estar谩n muy atentos para ver si la decisi贸n del BCE y los datos del IPC de EE. UU. tendr谩n alg煤n impacto en los precios, y en qu茅 activos apostar谩 Wall Street, en previsi贸n de la decisi贸n de la Fed, la pr贸xima semana: Se reportan salidas r茅cord de ETF de EE. UU. (1.200 millones de d贸lares en 8 sesiones, hasta el 6 de septiembre inclusive)

Bianco Research espera un impacto positivo y a largo plazo de los ETF en la adopci贸n y los ciclos de Bitcoin

A pesar de las salidas, los fondos de Bitcoin y Ethereum han sido los reci茅n llegados a ETF m谩s exitosos este a帽o (ocupan el puesto 13 de los 25 reci茅n llegados principales; incluidas 4 primeras posiciones)

Los menores rendimientos de los bonos estadounidenses, un d贸lar m谩s d茅bil y la perspectiva de un recorte de tasas de la Fed este mes siguen sin lograr encender el sentimiento del mercado de criptomonedas 聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los inversores, atentos a la recuperaci贸n de Bitcoin Las 煤ltimas semanas para el mercado de criptomonedas han sido muy d茅biles, y mientras que Bitcoin todav铆a est谩 "luchando", muchas criptomonedas m谩s peque帽as han "regresado" a los niveles de 2023, borrando casi por completo casi un a帽o de mejor铆a sentimiento, apoyado por la acci贸n del precio de Bitcoin en s铆. Hasta ahora, la criptomoneda no se est谩 comportando como un "refugio seguro", sino como un bar贸metro de riesgo global, y otra venta masiva, detenida en el nivel de 52.000$, se ha desencadenado a ra铆z de los 铆ndices del mercado de valores. Ahora, los inversores centrar谩n su atenci贸n en si Bitcoin se recuperar谩 y con qu茅 fuerza, si el sentimiento en los mercados globales mejora, despu茅s de las 煤ltimas sesiones a la baja. La baja volatilidad y la debilidad en BTC podr铆an percibirse como un riesgo "silencioso", que a煤n se cierne sobre el sentimiento de riesgo global. Los ETF spot de Bitcoin han experimentado salidas netas de m谩s de 1.200 millones de d贸lares en las 煤ltimas ocho sesiones. Los inversores obtuvieron ganancias a medida que aumentaba la incertidumbre sobre la sostenibilidad del repunte tras el p谩nico de principios de agosto. Fuente: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

Los vol煤menes de negociaci贸n de ETF experimentaron una notable disminuci贸n en la segunda mitad del a帽o. La perspectiva de una flexibilizaci贸n de las tasas este mes no genera un inter茅s r茅cord en el bitcoin "antid贸lar", a pesar de los movimientos a la baja del d贸lar y la ca铆da de los rendimientos. Desde junio, el bitcoin ha dejado de correlacionarse con el oro, que contin煤a su repunte desatado por los datos macroecon贸micos m谩s d茅biles de EE. UU. y las tensiones geopol铆ticas latentes de fondo. La debilidad del d贸lar no ha respaldado al BTC en el corto plazo.聽Fuente: Bloomberg Finace L.P. XTB Research 聽

