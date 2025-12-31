Bitcoin presiona soportes clave tras un año débil

Bitcoin ha decepcionado al mercado en 2025, con una caída cercana al 5% en el año, a pesar de las expectativas de recortes de tasas de la Fed en 2026, un marco regulatorio más favorable para la industria y un fuerte flujo hacia ETFs de Bitcoin que se mantuvo hasta finales del verano boreal. Actualmente, BTC cotiza casi 30% por debajo de su máximo de otoño (aprox. USD 126,000). El precio ha registrado varios impulsos bajistas y, tras el más reciente del 19 de noviembre, intenta defender niveles clave de soporte.

Fuente: xStation5

Tras la última venta, el mercado entró en una fase de consolidación, donde se perfila una posible bandera alcista (bull flag). El último impulso bajista se detuvo cerca de USD 82,000, y desde entonces Bitcoin busca reconstruir fuerza de cara a 2026. Un quiebre claro por encima de USD 94,000 podría invalidar esta estructura. En cambio, una caída hacia USD 85,000 la confirmaría, abriendo la puerta a otro tramo bajista.

Fuente: xStation5

Desde la óptica de Fibonacci, el área de USD 91,500 (retroceso 23.6%) destaca como resistencia clave, reforzada por reacciones previas del precio. Las medias móviles exponenciales (EMA) se ubican en torno a USD 93,500 (EMA 50) —cerca de los máximos locales recientes— y USD 103,000 (EMA 200). Por ello, el rango USD 91,500–93,500 se perfila como una zona crítica de estrés para los compradores. Cabe destacar que el canal descendente que guió las caídas hasta inicios de diciembre ya fue roto, y el precio se mueve ahora dentro de una zona de consolidación con volatilidad muy baja

Fuente: xStation5



__________



