Bitcoin se aferra a los 90 mil: cautela macro, ruido geopolítico y traders a la espera de una señal

La falta de flujos positivos y un marco técnico frágil mantienen al precio encajonado a la espera de un catalizador .

El foco del mercado está en riesgos macro y legales en EE. UU. , más que en narrativas propias del ecosistema cripto.

El BTCUSD opera con sesgo bajista moderado y baja cerca de 0,8%, manteniéndose alrededor de la zona psicológica de 90.000. El movimiento refleja un mercado que, más que “comprar o vender una narrativa”, está administrando riesgo mientras espera definiciones de alto impacto: por un lado, la posible resolución de la Corte Suprema de EE. UU. sobre aranceles (un potencial gatillo de volatilidad para activos de riesgo); por otro, señales mixtas desde la macro estadounidense que refuerzan la idea de una Reserva Federal paciente en el corto plazo.

La expectativa de un fallo judicial sobre medidas arancelarias se transformó en el centro de gravedad para los mercados. Este tipo de eventos importa para cripto no por el “detalle legal” en sí, sino porque puede reordenar el apetito global por riesgo, impactar divisas, tasas y equity, y terminar filtrándose a Bitcoin vía liquidez y sentimiento. En ese contexto, el precio se mueve con poca convicción, con operadores describiendo el entorno como “no trade” hasta que exista un quiebre más claro del rango.

Los datos laborales recientes se leyeron como una desaceleración frente a lo esperado en creación de empleo, aunque con matices (tasa de desempleo y métricas amplias moviéndose de forma mixta). En la práctica, el mercado interpreta que la Fed tendría incentivos para mantener la tasa en la próxima reunión, reduciendo la probabilidad de un giro dovish inmediato. Para Bitcoin, esto suele traducirse en un equilibrio incómodo: menos crecimiento puede favorecer expectativas de recortes más adelante, pero en el corto plazo predomina el “wait and see” y la búsqueda de refugio en efectivo o bonos cuando sube la incertidumbre.

Los ETF de Bitcoin en el centro de la discusión

Los flujos de los ETFs en los últimos 30 días. Fuente: CoinMarketCap.

El tono defensivo también se refleja en los vehículos institucionales. Se reportan salidas relevantes en ETFs spot de Bitcoin en EE. UU. durante varios días, una señal de que parte del capital está desarmando exposición táctica o reduciendo riesgo tras el rebote inicial de año. Cuando los flujos se vuelven persistentes, suelen aumentar la sensibilidad del precio a resistencias cercanas, porque el mercado necesita más demanda marginal para sostener rupturas.

En paralelo, aparecen lecturas de on-chain que apuntan a menor dinamismo: el volumen agregado de transferencias en la red mostraría una tendencia descendente desde 2023, consistente con un mercado donde se privilegia mantener posiciones (hold) por encima de “usar” la red. Eso no es necesariamente bajista por sí mismo, pero sí sugiere que el empuje actual depende más de flujos financieros (ETFs, tesorerías corporativas, derivados) que de un repunte de participación orgánica.

Riesgo geopolítico

La incertidumbre geopolítica, con focos simultáneos en distintas regiones, tiende a golpear primero a los activos más sensibles al risk-off. En ese marco, Bitcoin queda atrapado entre dos fuerzas: la narrativa de activo alternativo y, al mismo tiempo, su comportamiento práctico como activo de riesgo en episodios de tensión, especialmente en marcos temporales cortos.

Análisis técnico Bitcoin (M30):

En el gráfico, el bitcoin está encajonado y con sesgo correctivo: el precio ronda 90.400 tras rechazar la zona de 91.495 (resistencia inmediata) y mantenerse por debajo de las medias SMA50 (~90.707) y SMA200 (~91.788), lo que limita los rebotes. La estructura luce como una consolidación bajo una directriz descendente, con soporte clave en 89.242; mientras esa zona aguante, el mercado “respira” lateral, pero una pérdida sostenida abriría el camino hacia 87.225. Para aliviar presión, Bitcoin necesita recuperar 91.495–92.000 y luego reabrir el debate hacia 94.687; por ahora, el mensaje es claro: falta convicción compradora y el precio se “pega” a 90 mil a la espera de un catalizador.

Fuente: xStation5.

__________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí