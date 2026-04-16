Bitcoin se mantiene entre flujos institucionales, geopolítica y un mercado que aún no confirma tendencia

Bitcoin se mantiene en torno a los 74.000–75.000 dólares al 16 de abril, con avances marginales cercanos al 0,7% en las últimas 24 horas, en un comportamiento que refleja más estabilidad táctica que convicción estructural por parte del mercado. La subida acumulada desde inicios de abril supera el 10%, tras haber pasado de niveles cercanos a 68.000 dólares a testear la zona de 75.000–76.000, lo que coincide con el alivio geopolítico generado por la tregua entre Estados Unidos e Irán.

La caída del petróleo, que llegó a retroceder más de un 10% tras el anuncio de la tregua, redujo expectativas inflacionarias y relajó las condiciones financieras, favoreciendo activos de alta elasticidad como Bitcoin. Cuando el Brent y el WTI corrigen, Bitcoin tiende a capturar ese alivio vía expansión de liquidez y reposicionamiento de carteras institucionales. Ya han habido episodios similares se observaron en marzo, cuando el activo superó los 74.000 dólares impulsado por flujos hacia ETF y tensiones geopolíticas simultáneas .

Los ETF sostienen el precio

El segundo gran pilar del comportamiento actual del mercado sigue siendo el flujo institucional canalizado a través de ETF de Bitcoin al contado. Solo en marzo, estos vehículos registraron entradas netas de aproximadamente 1.320 millones de dólares, marcando el primer mes positivo tras cuatro meses consecutivos de salidas de capital. En abril, el patrón se mantiene con entradas puntuales relevantes, incluyendo jornadas superiores a 400 millones de dólares, lo que confirma que la demanda institucional ha regresado, aunque de forma selectiva y no lineal .

El dato más relevante es el peso estructural que han adquirido estos vehículos en la formación de precios ya que los ETF de Bitcoin controlan ya cerca del 7% de la oferta total del activo y gestionan activos que superan los 130.000 millones de dólares, lo que convierte a los flujos institucionales en el principal catalizador del mercado. Este cambio ha transformado por completo la dinámica de Bitcoin, que deja de ser un activo dominado por retail y pasa a responder a decisiones de asignación de capital institucional, donde factores macro tienen mayor influencia que el propio ecosistema cripto.

Diagrama de flujo neto del ETF de Bitcoin. Fuente: CoinMarketCap

En febrero, los ETF registraron salidas acumuladas cercanas a 3.800 millones de dólares en apenas cinco semanas, en uno de los episodios más intensos de desapalancamiento institucional recientes. El mismo canal que hoy sostiene el precio puede convertirse en una fuente de presión bajista si el entorno macro vuelve a deteriorarse. La estabilidad actual responde a un equilibrio entre entradas y salidas altamente sensibles al contexto global.

Bitcoin ahora depende del ciclo macro

El comportamiento reciente confirma que Bitcoin ha dejado de operar como un activo independiente para integrarse completamente dentro del ciclo macro global. La relación con variables como liquidez, tasas de interés, dólar y materias primas se ha intensificado de forma notable en 2026. Durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el activo reaccionó con caídas hacia la zona de 60.000 dólares, acompañando salidas masivas de ETF y un entorno de aversión al riesgo generalizada . La recuperación posterior no responde a una mejora en fundamentos propios, sino a la relajación parcial de ese mismo entorno.

Bitcoin comienza a comportarse como un activo híbrido, donde su percepción como reserva de valor convive con su sensibilidad a la liquidez global. En episodios de estrés extremo puede actuar como refugio relativo, como ocurrió en marzo con flujos hacia ETF mientras el oro perdía tracción, pero en fases de endurecimiento monetario o tensión geopolítica prolongada tiende a alinearse con activos de riesgo. En febrero, el índice de miedo y codicia llegó a niveles cercanos a 5–10 puntos, considerados extremo miedo, mientras que en abril el mercado ha vuelto a niveles de neutralidad moderada sin alcanzar euforia. Ese cambio no implica fortaleza estructural, implica reducción del pesimismo.

Análisis técnico

BITCOIN (H1)

Fuente: xStation

El precio del BITCOIN en H1 se mantiene en una fase de consolidación lateral tras el impulso alcista previo, respetando un rango bien delimitado entre la zona de soporte en torno a 73,500–73,800 y la resistencia cercana a 75,500. El precio oscila alrededor de la media móvil, que ha perdido pendiente y actúa como eje de equilibrio, mientras las bandas de Bollinger se contraen, evidenciando compresión de volatilidad y ausencia de direccionalidad clara en el corto plazo. La reacción reciente desde la parte baja del rango refuerza la validez de este soporte como zona de demanda activa.

En cuanto a momentum, el RSI se mantiene en niveles medios sin alcanzar extremos, reflejando equilibrio entre presión compradora y vendedora, mientras el MACD permanece cercano a la línea cero con histograma reducido, lo que confirma falta de impulso direccional. La estructura actual queda definida por la incapacidad de romper la resistencia superior y la reiterada defensa del soporte inferior, manteniendo al precio dentro de un rango operativo sin señales de expansión inmediata.