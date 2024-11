Bitcoin sube a $72,700 mientras la victoria de Trump parece más probable

Bitcoin está experimentando beneficios significativos a medida que aumentan las posibilidades de Donald Trump de ganar las elecciones presidenciales. Después de asegurar estados clave como Texas (+40 votos electorales) y Ohio (+17), el camino de Trump hacia la victoria se ha vuelto más evidente, lo que se refleja positivamente en el sentimiento del mercado de criptomonedas. Los inversores recuerdan la postura favorable de Trump hacia las criptomonedas y su crítica a la política monetaria tradicional. Bitcoin ahora ha superado un máximo de $72,700, lo que representa un aumento de más del 4,69% en las últimas 24 horas. El aumento también se refleja en las empresas que poseen importantes reservas de bitcoin: Metaplanet, que cotiza en Japón, ha subido un impresionante 20,47%, mientras que MicroStrategy, con sede en EE. UU., muestra una beneficio del 4% en las operaciones previas al mercado. Los analistas sugieren que una posible victoria de Trump podría fortalecer aún más la posición de bitcoin como una alternativa a los activos tradicionales. Bitcoin ahora está jugando con su máximo histórico. La pregunta es ¿podrá permanecer por encima de él? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "