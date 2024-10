Bitcoin sube un 4,80% y supera los 61.000 dólares 🔔

El bitcoin rebota un 4,50% hasta los 60.800 d贸lares, volviendo as铆 a superar la barrera psicol贸gica de los 60.000 d贸lares. El sentimiento del mercado va mejorando poco a poco y los inversores cuentan con el impacto positivo del primer recorte de tipos de inter茅s en Estados Unidos en la reuni贸n de ma帽ana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Septiembre ha sido hist贸ricamente uno de los peores meses del a帽o. En las semanas anteriores, los precios de BTC se mantuvieron en territorio negativo m谩s profundo. Sin embargo, al momento de la publicaci贸n, los alcistas lograron recuperar las p茅rdidas y avanzar hacia una ganancia del 2,80%. Los flujos de entrada en los ETF han dejado de ser negativos. Tras un fuerte aumento el viernes, ayer observamos flujos moderados. Sin embargo, teniendo en cuenta las fuertes ganancias de hoy, es probable que los flujos de ETF de hoy tambi茅n sean fuertemente positivos (los datos los conoceremos ma帽ana).

