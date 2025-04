BlackRock alcanza nuevo récord en activos bajo gestión, aunque resultados decepcionan 📊

BlackRock (BLK.US) public贸 sus resultados del primer trimestre de 2025, los cuales estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Estos resultados a煤n no incluyen el p谩nico burs谩til que surgi贸 tras el llamado "D铆a de la Liberaci贸n" de Trump, pero ya reflejan una mayor incertidumbre por parte de los inversores, lo que se tradujo en flujos netos menores a lo esperado. A pesar de esto, la gestora marc贸 un nuevo r茅cord de activos bajo gesti贸n (AUM), alcanzando los US$11,58 billones al cierre del primer trimestre, un aumento del 11% interanual. En la preapertura de Wall Street, las acciones de BlackRock muestran una subida moderada de 0,7%, aunque este movimiento se debe m谩s a que el mercado ya hab铆a anticipado debilidad tras las fuertes ca铆das de la semana pasada, que a una recepci贸n positiva de los resultados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation Resumen de resultados financieros 1T25: Activos bajo gesti贸n (AUM): US$11,58 billones ( +11% a/a ), vs. estimaci贸n US$11,62 billones

Utilidad por acci贸n (EPS) ajustada: US$11,30, vs. US$9,81 a/a, estimaci贸n US$10,11聽

Flujos netos: US$84,17 mil millones ( +47% a/a ), vs. estimaci贸n US$96,02 mil millones

Flujos netos a largo plazo: US$83,35 mil millones, vs. estimaci贸n US$105,15 mil millones

Salidas netas institucionales: US$37,18 mil millones聽

Entradas netas minoristas: US$13,12 mil millones

Entradas netas en renta variable: US$19,31 mil millones, vs. estimaci贸n US$35,41 mil millones

Entradas netas en renta fija: US$37,74 mil millones

Ingresos totales: US$5,28 mil millones, vs. estimaci贸n US$5,3 mil millones

Ingresos por comisiones de desempe帽o: US$60 millones ( -71% a/a ), vs. estimaci贸n US$126,9 millones

Ingresos por comisiones base y pr茅stamo de valores: US$4,40 mil millones ( +16% a/a ), vs. estimaci贸n US$4,36 mil millones

Ingresos por servicios tecnol贸gicos: US$436 millones ( +16% a/a ), vs. estimaci贸n US$439,4 millones

Margen operativo: 32,2%, vs. estimaci贸n 36%聽

Margen operativo ajustado: 43,2%, vs. estimaci贸n 42,6%聽

Gastos totales: US$3,58 mil millones (+18% a/a), vs. estimaci贸n US$3,4 mil millones Comentarios clave: Aunque los ingresos y flujos netos quedaron cortos frente a las expectativas, el EPS ajustado super贸 con fuerza el consenso , entregando algo de respaldo a las acciones.

La salida de capital institucional sugiere deterioro en el sentimiento de los clientes profesionales.

La ca铆da en las comisiones por desempe帽o era esperable dada la debilidad del mercado en el primer trimestre.

El aumento en ingresos base y margen operativo ajustado son se帽ales positivas en medio del entorno desafiante. 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "