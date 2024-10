Boeing informa caídas significativas en el tercer trimestre en medio de múltiples desafíos

Boeing (BA.US) publicó hoy su informe de ganancias del tercer trimestre de 2024, que revela pérdidas sustanciales y estimaciones incumplidas en la mayoría de las métricas. La empresa sigue enfrentándose a obstáculos derivados de problemas de producción, conflictos laborales y desafíos operativos. Los resultados reflejan el impacto continuo de la huelga de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales y los cargos previamente anunciados en programas comerciales y de defensa. El movimiento implícito de un día basado en promedios históricos es del 4,78%. La reacción del mercado cambió a medida que el BPA se acercó a las expectativas. Las acciones cayeron un 1% a 158,34 dólares en las operaciones previas a la comercialización. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados de Boeing Q3 2024: Ingresos: 17.840 millones de dólares frente a los 17.890 millones de dólares esperados (-1,68 % interanual)

Pérdida básica por acción: -10,44 dólares frente a los -10,34 dólares esperados

Flujo de caja operativo: -1.350 millones de dólares frente a los -1.990 millones de dólares esperados

Flujo de caja libre ajustado: -1.960 millones de dólares frente a los -1.870 millones de dólares esperados

Cartera de pedidos: 510.510 millones de dólares Results vs Estimates Fuente: Bloomberg Rendimiento del segmento: Aviones comerciales: Ingresos: 7.440 millones de dólares frente a los 7.660 millones de dólares esperados (-5,5% interanual) Pérdida operativa: -4.020 millones de dólares frente a los -3.150 millones de dólares esperados

Defensa, espacio y seguridad: Ingresos: 5.540 millones de dólares frente a los 5.600 millones de dólares esperados (+1 % interanual) Pérdida operativa: -2.380 millones de dólares frente a los -1.940 millones de dólares previstos

Servicios globales: Ingresos: 4.900 millones de dólares frente a los 5.020 millones de dólares esperados (+1,8 % interanual) Ganancias operativas: 834 millones de dólares frente a los 853,2 millones de dólares esperados (+6,4 % interanual)

Métricas comerciales clave: Efectivo e inversiones: 10.500 millones de dólares

Líneas de crédito: 20.000 millones de dólares (no utilizados)

Tasa de producción del 787: 4 por mes (planea volver a 5 por mes para fin de año)

La cartera total incluye más de 5.400 aviones comerciales La directora ejecutiva, Kelly Ortberg, describió un plan de recuperación integral centrado en: Cambio cultural fundamental Estabilizando el negocio Mejorar la ejecución del programa Sentando las bases para el crecimiento futuro Ortberg destacó: "La confianza en nuestra empresa se ha erosionado... Tomará tiempo devolver a Boeing su antiguo legado, pero con el enfoque y la cultura adecuados, podemos volver a ser una empresa icónica y líder aeroespacial". Desafíos clave: Huelga laboral en curso que afecta la producción

Límites de producción impuestos por las reglamentaciones a los aviones MAX

Interrupciones en la cadena de suministro

Crecientes preocupaciones sobre la deuda

La calificación crediticia corre el riesgo de caer al estatus de basura La acción cerró a 159,96 dólares, una caída del 14,45% en los últimos 3 meses y del 12,33% en los últimos 12 meses. La compañía enfrenta importantes obstáculos a corto plazo mientras trabaja para abordar los desafíos operativos y reconstruir la confianza con las partes interesadas. La compañía se está centrando en estabilizar las operaciones antes de considerar nuevos programas de desarrollo de aviones, y Ortberg señaló que Boeing tiene "mucho trabajo por hacer" antes de desarrollar un nuevo avión. Esto incluye mejorar la ejecución de los programas de desarrollo actuales y restaurar el balance. El precio se acerca a la SMA de 50 días, que será la primera prueba para los alcistas. Si tiene éxito, se podría volver a probar la SMA de 100 días a 170,71$. RSI y MACD también sugieren una divergencia alcista. Las acciones cayeron un 1% a 158,34 dólares en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: xStation 5

