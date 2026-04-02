Boletín diario: Trump amenaza a Irán impulsando el petróleo y desata aversión al riesgo

Los mercados bursátiles registraron caídas generalizadas junto con los metales, mientras que el petróleo experimentó un alza significativa. Durante la jornada previa, la mayoría de los sectores cerraron en terreno positivo en un contexto de creciente incertidumbre comercial, impulsado por comentarios inicialmente constructivos de Estados Unidos tras las negociaciones con Irán, aunque funcionarios iraníes rechazaron sistemáticamente dichas declaraciones. La atención del mercado se centró en el esperado discurso del presidente Trump en horario estelar del miércoles por la noche.

En su intervención, el presidente Trump afirmó que la misión en Irán concluirá rápidamente y anunció que Estados Unidos intensificará sus operaciones durante las próximas dos a tres semanas. Además, advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, se atacarían las centrales eléctricas e instalaciones petrolíferas iraníes. Tras estas declaraciones, los futuros del crudo repuntaron con fuerza, con el WTI superando los 105 USD por barril, al desvanecerse las expectativas de una desescalada. El índice del dólar se fortaleció ante el deterioro del apetito por el riesgo, mientras que los futuros de bonos a 10 años retrocedieron por temores inflacionarios asociados al encarecimiento del petróleo.

Para la sesión de hoy, los inversores estarán atentos a la evolución del panorama geopolítico, así como a la publicación de los datos de recortes de empleo de Challenger correspondientes a marzo y las solicitudes iniciales de desempleo de la semana del 28 de marzo en Estados Unidos.​​

Noticias Clave

Geopolítica: En su discurso estelar, el presidente Trump adoptó un tono marcadamente agresivo contra Irán, afirmando que la marina y fuerza aérea iraníes han sido destruidas y que la mayoría de sus líderes han muerto. Anunció que EE. UU. golpeará con fuerza durante 2-3 semanas más y amenazó con atacar centrales eléctricas e instalaciones petrolíferas si no hay acuerdo, asegurando que nunca permitirán que Irán posea armas nucleares. En el frente diplomático, Trump conversó con el príncipe heredero saudí MBS sobre un posible alto el fuego, mientras el vicepresidente Vance negocia a través de mediadores paquistaníes. Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses evalúan que Teherán no está dispuesto a negociar, y fuentes israelíes confirman que las conversaciones no avanzan positivamente. Paralelamente, el Pentágono planifica dos posibles operaciones terrestres —en la isla Kharg y para incautar uranio enriquecido— y ha desplegado 18 aviones A-10 adicionales a la región.

Aranceles: Trump prepara una reforma arancelaria sobre acero y aluminio, fijando un 25% sobre productos terminados y manteniendo un 50% sobre materias primas, con una orden ejecutiva que podría llegar esta semana. Además, la administración se prepara para imponer aranceles del 100% a ciertos medicamentos con el objetivo de presionar a las farmacéuticas a producir en EE. UU.

EE. UU.: El Tesoro convocará reuniones con reguladores de seguros nacionales e internacionales sobre los recientes desarrollos en los mercados de crédito privado. Por su parte, el Senado podría votar el jueves sobre el proyecto de financiación del DHS, que excluiría a ICE y CBP.

Divisas: El EUR/USD retrocedió desde 1,1600 ante el fortalecimiento del dólar y la decepción por el discurso de Trump, sumado a una retórica dovish del BCE que sugiere un escenario adverso como nueva base. El GBP/USD perdió el nivel de 1,3300 en un entorno negativo, agravado por la caída en la confianza empresarial británica ante la guerra con Irán. El USD/JPY repuntó hacia 159,00 impulsado por el alza del dólar y la debilidad del yen, presionado por el encarecimiento del petróleo dada la alta dependencia energética de Japón.

Bonos: Los futuros UST a 10 años cayeron por temores inflacionarios derivados del alza del petróleo tras el discurso belicista de Trump, con los inversores a la espera de datos laborales previos al NFP del viernes. Los bunds retrocedieron al deteriorarse el sentimiento, revirtiendo el optimismo de la sesión anterior. En Japón, los futuros JGB a 10 años recortaron ganancias tras una subasta débil con menor cobertura y un tail-in-price más amplio.

Australia: El mercado revirtió ganancias iniciales ante el deterioro del sentimiento por las declaraciones de Trump, con caídas lideradas por los sectores tecnológico, minero y de recursos. La balanza comercial de febrero sorprendió al alza con un superávit de 5.686 millones frente a los 2.500 millones esperados, impulsada por un crecimiento de las exportaciones del 4,9% y una caída de las importaciones del 3,2%.

Japón: El JP225 perdió los 53.000 puntos tras revertir ganancias iniciales, presionado por el sentimiento de aversión al riesgo generalizado y el alza en los precios del petróleo provocados por el discurso de Trump.

China: El PBoC fijó el punto medio del USD/CNY en 6,8880 (previo 6,9025). Las actas del BoC revelaron que el Consejo acordó mantener abiertas las opciones de política monetaria, adoptando un enfoque de gestión de riesgos y dándose tiempo para evaluar el impacto de la guerra en Irán sobre las perspectivas económicas.

Oil: El WTI superó nuevamente los 105 USD/bbl tras el discurso belicista de Trump que eliminó las esperanzas de desescalada. El Departamento de Seguridad de EE. UU. solicitó un intercambio de hasta 10 millones de barriles desde la SPR de Bryan Mound. Las exportaciones venezolanas superaron 1 millón de barriles diarios en marzo por primera vez en seis meses, y se reportó la caída del oleoducto Colonial por daños en Georgia.

Metales: El oro retrocedió presionado por el fortalecimiento simultáneo del dólar, el petróleo y los rendimientos, al desvanecerse las esperanzas de una salida al conflicto iraní. Los futuros del cobre cayeron arrastrados por el deterioro generalizado del apetito por el riesgo ante la retórica combativa de Trump.

Acciones: Alibaba lanzó su tercer modelo de IA propietario en dos días, reafirmando su apuesta estratégica por los servicios de inteligencia artificial. Por su parte, Stellantis discute opciones para fabricar vehículos eléctricos en Canadá en alianza con su socio chino Zhejiang Leapmotor Technology.​​​​​​​​​​​​​​​​

Análisis US100

Tras alcanzar la resistencia en el nivel de 24.353, se observa la formación de una estructura de giro. Actualmente, el precio se encuentra en fase de retroceso hacia la zona comprendida entre el 50% y el 61,8% de Fibonacci. Estos niveles suelen actuar como áreas de soporte relevantes, por lo que su comportamiento en esta región será determinante para el escenario de corto plazo.

En este contexto, si el precio logra mantenerse por encima del nivel clave de 23.510 puntos, podría producirse una continuidad de la tendencia previa, con la resistencia principal nuevamente situada en torno a los 24.353 puntos. Por el contrario, una ruptura de este soporte sugeriría una mayor presión bajista, aumentando la probabilidad de una extensión del movimiento descendente hacia la zona de 22.962 puntos.

🔹 Punto Clave: 23.510

🔺 Escenario Alcista: 24.353

🔻 Escenario Bajista: 222.962



Gráfico del Día

Los metales preciosos han registrado un retroceso reciente en un contexto de aumento de las tensiones geopolíticas. Desde el punto de vista técnico, el precio ha quebrado la estructura de su canal alcista, perdiendo el soporte clave ubicado en los 4.664 puntos, nivel que adquiere especial relevancia en el escenario actual.

En este sentido, mientras el precio se mantenga por debajo de los 4.664 puntos, se mantiene vigente la probabilidad de una continuidad de la presión bajista, donde sus soportes más relevantes se ubican en en la zona entre los 4.482 y 4.416 puntos. Por el contrario, un giro alcista que permita la recuperación y consolidación por sobre dicho nivel podría habilitar un movimiento de extensión hacia la resistencia ubicada en torno a los 4.864 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.664

🔺 Escenario Alcista: 4.864

🔻 Escenario Bajista: 4.482 - 4.416