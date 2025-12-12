Broadcom sigue los pasos de Oracle y decepciona a los inversores centrados en IA

La compañía evitó dar una previsión clara de ingresos por IA para 2026, lo que generó incertidumbre entre los inversores.

Broadcom Inc., uno de los principales competidores de Nvidia en el negocio de computación en inteligencia artificial, registró una fuerte corrección en bolsa luego de que sus perspectivas de ventas en IA no alcanzaran las expectativas del mercado. Las acciones llegaron a caer hasta un 12% en Nueva York, su peor desempeño intradía desde enero.

La reacción se produjo tras los comentarios del director ejecutivo, Hock Tan, quien señaló que la compañía cuenta con una cartera de pedidos de productos de IA por 73.000 millones de dólares para los próximos seis trimestres. Aunque aclaró que se trata de un mínimo, la cifra fue interpretada como insuficiente por algunos inversores que esperaban proyecciones más ambiciosas.

Falta de visibilidad y presión en márgenes

Durante la conferencia con analistas, Tan evitó entregar una guía anual de ingresos por IA, calificando el escenario como “un objetivo en movimiento”. Esta falta de visibilidad, junto con advertencias sobre una reducción de márgenes asociada a los productos de inteligencia artificial, elevó la cautela del mercado.

El movimiento recuerda a lo ocurrido recientemente con Oracle, otra favorita de Wall Street en el ámbito de la IA, cuyas acciones también cayeron con fuerza tras generar dudas sobre el retorno de sus inversiones en centros de datos.

Resultados sólidos, pero no suficientes

El castigo bursátil contrasta con un informe de resultados positivo. Broadcom anticipó ventas cercanas a 19.100 millones de dólares para su primer trimestre fiscal, por encima de lo esperado por los analistas, y anunció un aumento del dividendo trimestral del 10%.

Además, la compañía reveló un pedido de 11.000 millones de dólares de Anthropic en el cuarto trimestre y otro contrato adicional por 1.000 millones de dólares, reforzando su posición en el ecosistema de la IA. Tan también afirmó que los ingresos por semiconductores de IA se duplicarán interanualmente en el primer trimestre.

Entusiasmo a largo plazo, dudas a corto plazo

Broadcom se ha beneficiado de su rol clave en el diseño de chips personalizados y redes avanzadas para centros de datos, con acuerdos estratégicos junto a actores como OpenAI y Anthropic. Sin embargo, pese a que la acción acumula un alza cercana al 75% en el año, el mercado parece exigir ahora mayor claridad sobre cuándo y cómo se materializarán los beneficios de la inteligencia artificial.