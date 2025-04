Cae la producción industrial en Alemania📉

Producci贸n industrial en Alemania Producci贸n industrial alemana: -1,3% intermensual. Pron贸stico: -0,9% intermensual. Anterior: 2,0%.

Producci贸n industrial alemana: -4% interanual. Pron贸stico: -3,6% interanual. Anterior: -1,6%. Balanza comercial en Alemania Balanza Comercial Alemana: 17.700 millones (actual); 18.400 millones (previsto); 16.000 millones (anterior).

Exportaciones Alemanas: 1,8% intermensual (actual); -2,5% intermensual (anterior).

Importaciones Alemanas: 0,7% intermensual (actual); 1,2% intermensual (anterior).



