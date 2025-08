Microsoft y Meta impulsan fuerte repunte del Nasdaq pese a inflación y Fed agresiva

Wall Street abre la jornada del 31 de julio con un fuerte repunte, liderado por el sector tecnológico. El Nasdaq 100 sube 1.25 %, el S&P 500 gana 0.7 %, mientras el Dow Jones avanza 0.3 %. Solo el Russell 2000 retrocede un 0.2 %, mostrando cierta debilidad en las small caps. El impulso se da tras los sólidos resultados trimestrales de Microsoft y Meta, que disipan en parte los temores por una posible sobrevaloración de las megacaps tecnológicas y una inversión excesiva en IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación sigue alta, pero el mercado mira a Big Tech Los últimos datos de inflación PCE mostraron un alza mensual del 0.3 %, y un 2.6 % interanual, superando expectativas. El PCE subyacente se mantuvo en 2.8 %, confirmando presiones persistentes. El gasto del consumidor creció también un 0.3 % en junio. Pese a este escenario y al tono moderadamente agresivo (hawkish) de la Fed, el mercado celebra el empuje tecnológico. Rendimiento actual de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP Microsoft y Meta: dos motores para el rally Meta (META.US) Acciones suben 12 % tras un crecimiento de ingresos del 22 % en el Q2

Publicidad con precios +9 %, márgenes sólidos (43 %)

Capex en infraestructura de IA podría llegar a $100.000 millones en 2026

Reality Labs sigue con pérdidas, pero el foco está en su crecimiento agresivo Microsoft (MSFT.US) Acciones suben 5 % , superando las $4 billones en capitalización

Azure crece 39 % y Copilot supera los 100 millones de usuarios

Capex del trimestre: $24.200 millones

Fortaleza en nube y software empresarial entusiasma a analistas Otros movimientos destacados del día Arm Holdings (ARM.US): -10 % Arm decepciona tras una guía de ganancias débil: Ingresos en línea , pero beneficios golpeados por aumento en I+D asociado a IA

CEO destaca colaboración con OpenAI (proyecto Stargate) como inversión a largo plazo

Inversores muestran cautela por debilidad en chips y presión arancelaria eBay (EBAY.US): +17 % premercado eBay sorprende con buenos resultados: GMV en categorías clave: +10 %

Resultados superan expectativas , con guía positiva para Q3

Segmentos destacados: coleccionables y mercado estadounidense

Analistas destacan: crecimiento estructural, demanda resiliente, y márgenes en expansión Qualcomm (QCOM.US): -4.2 % after-hours Qualcomm entrega resultados mixtos: Ingresos y EPS superan estimaciones

Ventas de smartphones por debajo, afectadas por adelanto de demanda ante aranceles

Divisiones de automotriz e IoT muestran solidez

Outlook cauteloso, aunque se mantiene visión de crecimiento de largo plazo Western Digital (WDC.US): +6.7 % WDC sube tras un sólido Q4: Buenos resultados y guía alcista para Q1

Factores clave: Fuerte demanda en nube Escasez de HDD Alza en discos de alta capacidad

Analistas destacan mejoras en márgenes, EPS y recompra de acciones

Análisis técnico: Nasdaq y niveles clave Los futuros del Nasdaq 100 (US100) corrigieron parte de sus ganancias previas, pero respetaron el soporte técnico en torno a los 23.600 puntos, nivel clave que se rompió al alza tras los resultados de Meta y Microsoft. El índice opera actualmente cerca de la media móvil exponencial de 30 horas (EMA30), y la evolución dependerá de los resultados de Apple y Amazon al cierre de la sesión. Fuente: xStation5.

