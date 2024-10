Caen los Índices Estadounidenses

❗NASDAQ cae un 3% Los principales índices bursátiles de Estados Unidos, incluyendo el US100, el US500, y el US30, registraron significativas pérdidas en la jornada de hoy, reflejando una creciente preocupación entre los inversores sobre una posible desaceleración económica. En particular, el US100, sensible a los cambios en el sector tecnológico, sufrió su peor caída desde agosto, arrastrado por la baja en las acciones de empresas de tecnología y semiconductores, como Nvidia. La preocupación en los mercados se intensificó con la publicación de los últimos datos que indican una contracción en el sector manufacturero. El PMI manufacturero de S&P Global cayó a 47.9, mientras que el índice ISM se situó en 47.2, ambos reflejando una contracción en la producción industrial de Estados Unidos. Estos niveles por debajo de 50 puntos, que marcan la línea entre expansión y contracción, subrayan la persistente debilidad en el sector, exacerbada por las altas tasas de interés y la fortaleza del dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este entorno macroeconómico adverso está generando una creciente incertidumbre en los mercados, afectando de manera particular al sector energético, que ha visto desaparecer las ganancias acumuladas durante el 2024. La presión inflacionaria, reflejada en el aumento de los precios pagados por los fabricantes, junto con la contracción en la demanda y el empleo, está socavando la confianza en una recuperación económica sostenible. Fuente: xStation 5 Nasdaq pierde bruscamente la zona de los 19145 y se dirige firmemente hacia la zona de los 18885 como uno de los puntos de reversion mas importantes antes de llegar a los maximos anteriores. Si bien el estocastico busca una reversion alcista aun no la encuentra y si el mercado suma mas fuerza bajista puede que ese repunte se vea mitigado y desplazado a una caida mas extrema hacia los 18608. Los datos de empleo podrian recomoponer estas caidas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "