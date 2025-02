Caída Acelerada en los Principales Índices Estadounidenses

Miércoles, 24 de Julio de 2024 Los principales índices estadounidenses cayeron significativamente este miércoles, después de que los inversores ajustaran sus expectativas en el sector tecnológico al inicio de la publicación de los resultados financieros trimestrales del grupo de acciones Magnificent 7. Alphabet y Tesla no lograron convencer a los inversores con sus reportes. Desempeño del Mercado Nasdaq 100 : El índice cayó un 3,6% , con una notable disminución en las acciones de semiconductores como Nvidia (NVDA.US) . El sector tecnológico fue el de peor desempeño.

: El índice cayó un , con una notable disminución en las acciones de semiconductores como . El sector tecnológico fue el de peor desempeño. Alphabet (GOOGL.US) y Tesla (TSLA.US): Presentaron sus resultados financieros al cierre del mercado del martes, siendo las primeras del grupo Magnificent 7 en presentar sus resultados. Datos Económicos Los datos del PMI sorprendieron al alza, mostrando una lectura compuesta de 55. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sector de servicios: Registró una lectura de 56, superior a las previsiones y al dato anterior, impulsando el PMI compuesto. Perspectivas La caída en los índices refleja la preocupación de los inversores sobre el desempeño del sector tecnológico, especialmente con los resultados financieros decepcionantes de Alphabet y Tesla. Además, la sorpresa positiva en los datos del PMI sugiere un repunte en la actividad del sector de servicios, aunque no fue suficiente para contrarrestar el impacto negativo de los reportes financieros en el mercado. Los inversores estarán atentos a los próximos resultados financieros de las restantes empresas del grupo Magnificent 7 y a más datos económicos que podrían influir en las tendencias del mercado en el corto plazo. US100 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "