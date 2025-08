Caída de Novo Nordisk se extiende tras débiles resultados y presión competitiva 📉

Las acciones de la farmacéutica danesa Novo Nordisk (NOVOB.DK), reconocida por sus tratamientos para la obesidad y diabetes, abrieron levemente al alza tras publicar su reporte del segundo trimestre, pero rápidamente revirtieron su curso. Al cierre de la primera sesión, la acción ya estaba cayendo cerca de un 1 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ventas de Wegovy y nueva estrategia Las ventas de Wegovy ligeramente superaron las expectativas del mercado, alcanzando 19.530 millones DKK, frente a los 19.200 millones DKK proyectados. Adicionalmente, Novo Nordisk presentó una nueva estrategia corporativa centrada en mejorar la ejecución comercial y en reducción de costos operativos. En 2024, fue la empresa pública más valiosa de Europa, con una capitalización cercana a 650.000 millones USD. Actualmente enfrenta crecientes desafíos: competencia intensificada y vacíos legales que favorecen la aparición de alternativas genéricas. Hoy su valor bursátil alcanza aproximadamente 212.000 millones USD. Resultados financieros Q2 en detalle Ingresos : 76.860 millones DKK (~11.920 millones USD), un incremento del 18 % respecto de un año atrás, aunque por debajo del consenso.

EBIT (antes de impuestos): 33.450 millones DKK, un alza del 29 % interanual. Presión competitiva: rivalidad con Eli Lilly y genéricos Eli Lilly continúa expandiéndose agresivamente en el mercado de tratamientos GLP‑1 para la obesidad, reduciendo el dominio de Novo Nordisk. Aunque la FDA prohíbe replicar drogas patentadas, algunas farmacias compuestas en EE. UU. han comenzado a producir fórmulas modificadas de Wegovy y Ozempic, afectando la exclusividad de mercado de Novo. Ajuste de expectativas para 2025 La empresa reafirmó su guía anual, pero recortó su previsión de crecimiento de ventas para 2025 al rango de 8 %–14 %, frente al rango original de 13 %–21 %, marcando la segunda revisión baja en el año. Un nuevo liderazgo en medio de la crisis En medio de una semana tumultuosa que incluyó una profit warning y el inesperado reemplazo de su CEO, Lars Fruergaard Jorgensen, Maziar Mike Doustdar, ejecutivo de larga data en la compañía, asumirá como nuevo CEO el jueves. La estrategia bajo su mando se centra en fortalecer la disciplina de costos, incrementar la agilidad operativa y mantener la inversión en crecimiento y desarrollo a largo plazo. Caída récord en el precio de la acción y valoración actual Desde máximos cerca de 900 DKK, la acción se ha desplomado a 305 DKK — una caída histórica. El múltiplo P/E actual (~14x) es conservador ante su historia, aunque está alineado con el promedio del sector farmacéutico. Analistas de UBS rebajaron la recomendación a ‘neutral’, citando la creciente fuerza de la competencia de Zepbound (Eli Lilly) y la proliferación de genéricos informales. Conclusión: desafíos estratégicos para defender su liderazgo La combinación de un recorte en la guía de crecimiento, presión competitiva intensa y un cambio intempestivo en la dirección ha erosionado la confianza inversionista. Para mantener su liderazgo en el mercado GLP‑1, Novo Nordisk deberá demostrar que su nueva estrategia corporativa y liderazgo renovado pueden revertir esta trayectoria volát Fuente: xStation5 ________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

