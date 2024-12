Caídas en Asia por la tensión en Corea del Sur

Los mercados surcoreanos se desploman tras la efímera declaración de Ley marcial del presidente Yoon Suk-Yeol, con la posterior crisis política desatada. El KOSPI se desplomó un 2% mientras los partidos de la oposición preparan un proyecto de ley de destitución. El won se estabiliza tras tocar un mínimo de dos años, con una presunta intervención de las autoridades. El Ministerio de Finanzas de Corea del Sur promete un respaldo de liquidez "ilimitado" para estabilizar los mercados. El Banco de Corea del Sur anuncia operaciones especiales de recompra y políticas de garantías más flexibles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados asiáticos caen por la tensión geopolítica en la zona. El Nikkei cede un 0,4%, el CSI 300 cae un 0,3%. La nota positiva la pone el SET de Tailandia, que sube un 1,3%. Por su parte, las acciones australianas caen un 0,5% tras unos débiles datos del PIB. Datos macroeconómicos El IPC de Tailandia sube un 0,95% interanual en noviembre, por debajo del 1,1% previsto y del rango objetivo del banco central. El ministro de Finanzas señala un posible recorte de tipos en medio de una baja inflación. La economía australiana creció menos de lo esperado en el tercer trimestre, un 0,8% interanual frente al 1,1% previsto. El AUD/USD cae un 1% hasta el mínimo de cuatro meses, ya que los mercados incorporan en sus precios los recortes de tipos anteriores del RBA. El RBA comenzará a recortar los tipos a partir de mayo de 2025, con una previsión de inicio del ciclo de flexibilización en el segundo trimestre. El PMI de servicios de China muestra una desaceleración del crecimiento en noviembre, cayendo a 51,5 desde 52,0. Las acciones de fabricantes de chips chinos suben después de que el gobierno recomendara no comprar chips fabricados en EE. UU. El PMI de servicios de India se mantiene sólido, en los 58,4 puntos en noviembre a pesar de los aumentos de precios (los mayores de la década). El ritmo de contratación es récord a la par que un sólido sentimiento empresarial. Otros mercados Los futuros del cobre caen un 0,3% hasta los 9.096$ por tonelada. Las acciones de tierras raras suben después de que China prohíba la exportación de compuestos de galio y germanio a Estados Unidos. Lynas de Australia sube un 6% mientras que Iluka Resources lo hace un 4%. Calendario económico Los principales acontecimientos en el calendario económico de hoy son el discurso del presidente de la Reserva Federal, los datos del PMI de la Eurozona, Francia, Alemania y Reino Unido, y la moción de censura en Francia.

