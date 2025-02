Calendario de resultados: Nvidia centra su atención en el mercado (24.02.2025)

Esta semana, esperamos con ansias la culminación de la temporada de resultados de las grandes tecnológicas con el informe financiero de Nvidia (NVDA.US), programado para el miércoles después del cierre de la sesión de Wall Street. Los inversores esperan que el gigante de los chips de inteligencia artificial presente un sólido cuarto trimestre de 2024 y unas perspectivas prometedoras para 2025, a pesar de los problemas de suministro con la unidad NVL GB200. Aprovechando la ola de expectativas en torno a Nvidia, las acciones de semiconductores como Broadcom (AVGO.US) y Marvell Technology (MRVL.US) están ganando impulso Además de Nvidia, otras empresas tecnológicas como Dell (DELL.US), Salesforce (CRM.US) y HP (HP.US) también presentarán sus informes financieros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario de resultados de las empresas para esta semana:

