La sesión de hoy estará dominada por los datos de inflación de varios países, incluidos Francia, España y Estados Unidos, así como por indicadores económicos clave como las cifras del PIB y los datos de empleo. Los inversores seguirán de cerca el índice de precios PCE básico de EE. UU., el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, para obtener información sobre las futuras decisiones de política monetaria. Además, los discursos de los funcionarios del banco central, incluidos Lane del BCE y el presidente alemán Buba, Nagel, pueden ofrecer más contexto sobre las decisiones de política recientes y las perspectivas futuras. En EE. UU., los datos de confianza del consumidor y el pronóstico GDPNow de la Fed de Atlanta también serán el centro de atención, lo que podría influir en la confianza del mercado. Calendario macroeconómico detallado: 08:45 - Francia, datos de inflación de septiembre: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPCA francés (interanual): previsión del 1,9 % frente al 2,2 % anterior

IPCA francés (intermensual): previsión del -0,8 % frente al 0,6 % anterior

IPC francés (interanual): previsión del 1,6 % frente al 1,8 % anterior

IPC francés (intermensual): previsión del -0,7 % frente al 0,5 % anterior

Gasto de consumo francés (intermensual): previsión del -0,1 % frente al 0,3 % anterior 09:00 - España, datos de inflación y PIB: IPC español (interanual): previsión del 1,9 % frente al 2,3 % anterior

IPCA español (interanual): previsión del 1,9 % frente al 2,4 % anterior

PIB español (2.º trimestre, interanual): previsión del 2,9 % frente al 2,5 % anterior

PIB español (2.º trimestre, trimestral): previsión del 0,8 % frente al 0,8 % anterior

09:55 - Alemania, datos de empleo para septiembre: Cambio del desempleo en Alemania: 13.000 previstos frente a 2.000 anteriores

Tasa de desempleo en Alemania: 6,0 % previsto frente a 6,0 % anterior 14:30 - Estados Unidos/Canadá, Datos económicos: 16:00 - Estados Unidos, Universidad de Michigan, Confianza del consumidor: 16:30 - Estados Unidos, PIB de la Reserva Federal de Atlanta (T3): 2,9 % previsto 21:30 - Varios países, Posiciones netas especulativas de la CFTC Discursos de los banqueros centrales 09:15 - Habla Lane del BCE

12:15 - Habla Nagel, presidente de Buba en Alemania

18:15 - Habla Bowman, miembro de la Fed

