Calendario económico : Debate electoral en EE.UU. 📌

El calendario macroecon贸mico de hoy es excepcionalmente ligero. No se prev茅n publicaciones importantes que puedan afectar al mercado financiero mundial. Sin embargo, al final del d铆a tendr谩 lugar en Estados Unidos el primer debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. Cabe destacar tambi茅n el informe semanal de existencias de crudo. Las expectativas apuntan a un aumento de 0,7 millones desde los -7,4 millones de la semana anterior. El informe se publicar谩 a las 22:40. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El evento m谩s interesante es el debate de las elecciones presidenciales estadounidenses entre Kamala Harris y Donald Trump. Este ser谩 el primer enfrentamiento p煤blico de los dos favoritos de las elecciones de noviembre. Ambos candidatos quieren presentarse como un cambio significativo para los divididos Estados Unidos.

