Calendario económico : Decisión de tipos del BCE

Tras los datos del IPC ¿qué es? de ayer, el mercado se está tranquilizando pensando que las presiones desinflacionarias son más bien una conclusión inevitable en la economía estadounidense y probablemente abrirán la puerta a una serie de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (FED). Esto, combinado con datos de EE.UU. que todavía están lejos de ser "dramáticos", podría crear una combinación favorable para Wall Street, siempre que las lecturas macroeconómicas se mantengan sólidas o sólo ligeramente más débiles. Teniendo esto en cuenta, los inversores seguirán de cerca las cifras del informe de solicitudes de subsidio por desempleo de hoy. El mercado prestará hoy más atención a las solicitudes de subsidio por desempleo y buscará la confirmación de una tendencia desinflacionaria en los datos del IPP. Un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo podría provocar un retroceso de los índices, mientras que una fuerte caída de la inflación de los precios al productor podría sugerir que la demanda de bienes se está desacelerando seriamente. Los datos europeos publicados hoy apuntaban a una caída más fuerte que la anterior de los precios al por mayor en Alemania y una inflación del IPC mucho menor de lo previsto en Suecia, que cayó por debajo del 2% en agosto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario detallado del día 14:30 - Eurozona - Decisión del BCE. Tasa de depósito: Esperado: 3,5%. Anteriormente: 3,75%. - Tasa de refinanciación. Esperado: 3,65%. Anteriormente: 4,25%. 14:30 - EE. UU. - Cambio en las solicitudes de subsidio por desempleo: Esperado: 230.000. Anteriormente: 227.000.

14:30 - EE. UU. - Inflación del IPP para agosto interanual. Esperado: 1,8%. Anteriormente: 2,2% (no se espera un aumento intermensual, sin cambios) - IPP básico interanual. Esperado: 2,4%. Anteriormente: 2,5% (se esperaba un aumento intermensual del 0,2 % frente al 0% anterior) 17:30 - EE. UU. - Los inventarios de gas natural cambian según la EIA. Esperado: 48 mil millones de pies cúbicos (bcf) Anteriormente: 13 bcf

