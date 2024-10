Calendario económico: Desempleo europeo, datos de inflación y discursos de los bancos centrales en el punto de mira

El calendario económico de hoy está repleto de importantes publicaciones de datos y discursos de los bancos centrales, en particular de Europa. Entre los aspectos más destacados se encuentran los datos de desempleo de España, las cifras de inflación de Brasil y varios discursos de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE). El día también incluye importantes indicadores económicos de Alemania y Estados Unidos, como la subasta de bonos alemanes a 10 años y el cambio de empleo no agrícola de ADP. Además, los participantes del mercado seguirán de cerca una reunión de la OPEP y los datos de inventarios de petróleo crudo. La combinación de empleo, inflación y comunicación de los bancos centrales proporcionará información crucial sobre el panorama económico actual y las posibles direcciones de política. Vale la pena señalar que China e India celebran días festivos hoy: China celebra el Día Nacional e India conmemora a Mahatma Gandhi Jayanthi. Esto puede afectar la actividad del mercado en estas regiones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macro detallado (GMT -3): 04:00 - Cambios en el desempleo en España (septiembre): 12.100 reales frente a 21.900 anteriores

