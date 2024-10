Calendario económico: Discursos de los representantes y actas de la Fed en el punto de mira 📃

Para los inversores interesados 鈥嬧媏n el mercado europeo, el calendario econ贸mico de hoy es relativamente ligero. Sin embargo, los inversores del mercado estadounidense recibir谩n algunas publicaciones interesantes por la tarde, incluidas las actas de la Fed de la 煤ltima reuni贸n de la Fed y los discursos de los funcionarios de la Fed. El evento m谩s importante de la semana sigue siendo la publicaci贸n ma帽ana del informe del IPC de EE. UU. Sin embargo, despu茅s del reciente y s贸lido informe de empleo, los discursos de hoy de los representantes de la Fed pueden ser igual de intrigantes. Actualmente, el mercado ha abandonado casi por completo el escenario de otro recorte de 50 puntos b谩sicos en la reuni贸n de noviembre. Los discursos de hoy, incluidos los de Logan, Goolsbee, Barkin, Jefferson y Collins, pueden arrojar algo de luz sobre c贸mo interpreta la Fed los datos recientes del mercado laboral y c贸mo podr铆a afectar la decisi贸n de la pr贸xima reuni贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Entre los discursos, tambi茅n conoceremos las actas de la 煤ltima reuni贸n de la Fed. El comunicado puede proporcionar m谩s informaci贸n para una comprensi贸n m谩s profunda de la pol铆tica de la Reserva Federal y el reciente cambio de rumbo. Sin embargo, es probable que el enfoque general se mantenga en l铆nea con el mensaje de Jerome Powell durante la conferencia de prensa posterior a la decisi贸n. Programa detallado para el d铆a: 06:30 AM GMT-3, Zona del Euro - Discurso de Elderson del BCE

10:00 AM GMT-3, Estados Unidos - Discurso de Bostic, miembro de la Fed

12:30 PM GMT-3, Estados Unidos - Discurso de Goolsbee de la Fed

12:30 PM GMT-3, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de gasolina: pron贸stico -1.500M; anterior 1.119M Inventarios de petr贸leo crudo: pron贸stico 2.000M; anterior 3.889M Existencias semanales de destilados de la EIA: pron贸stico -2.300M; anterior -1.284M

12:30 PM GMT-3, Estados Unidos - Discurso del miembro de la Fed Barkin

01:00 PM GMT-3, Estados Unidos - Discurso del miembro de la Fed聽Williams

04:00 PM GMT-3, Estados Unidos - Actas de la reuni贸n de la Fed

08:00 PM GMT-3, Estados Unidos - Discurso del miembro de la Fed聽Daly

