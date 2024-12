Calendario económico: Informe NFP de EE. UU. como evento clave de la semana 📄

La publicaci贸n m谩s importante de hoy, y de hecho de toda la semana, ser谩 el informe del mercado laboral de Estados Unidos, que se publicar谩 hoy a las 10:30 GMT -3. Las expectativas de los analistas sugieren un aumento en la variaci贸n del empleo hasta 202.000, junto con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,2%. Se espera que los salarios por hora disminuyan al 0,3% mes tras mes (en comparaci贸n con el 0,4% intermensual anterior) y al 3,9% a帽o tras a帽o (desde el 4,0% interanual anterior). El aumento de las expectativas de empleo confirma que la reciente ca铆da a 12.000 en octubre puede haber sido causada por factores puntuales, como los huracanes. Las expectativas del informe NFP respaldan te贸ricamente nuevos recortes de tipos de la Fed debido a una menor presi贸n salarial y un ligero aumento de la tasa de desempleo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Calendario del d铆a 04:00 AM GMT-3, Alemania - Producci贸n Industrial de octubre: Producci贸n industrial alemana (anual): anterior -4.62% interanual ;

; Producci贸n industrial alemana (mensual): previsi贸n 1.0% mensual; anterior -2.5% mensual. 07:00 AM GMT-3, Zona Euro - Datos de Empleo: Cambio en el empleo (Q3): previsi贸n 0.2% trimestral ; anterior 0.2% trimestral ;

; anterior 0.2% ; Cambio en el empleo (Q3): previsi贸n 1.0% interanual ; anterior 1.0% interanual ;

; anterior 1.0% ; Empleo total (Q3): previsi贸n 169,064.1K; anterior 169,064.1K. 07:00 AM GMT-3, Zona Euro - Datos del PIB: PIB (Q3): previsi贸n 0.9% interanual ; anterior 0.6% interanual ;

; anterior 0.6% ; PIB (Q3): previsi贸n 0.4% trimestral; anterior 0.4% trimestral. 10:30 AM GMT-3, Canad谩 - Datos de Empleo de noviembre: Cambio en el empleo: previsi贸n 25.0K; anterior 14.5K;

Tasa de desempleo: previsi贸n 6.6%; anterior 6.5%. 10:30 AM GMT-3, Estados Unidos - Datos de Empleo de noviembre: N贸minas no agr铆colas: previsi贸n 202K; anterior 12K;

N贸minas privadas no agr铆colas: previsi贸n 160K; anterior -28K;

Tasa de desempleo: previsi贸n 4.2%; anterior 4.1%;

Ganancias promedio por hora (mensual): previsi贸n 0.3% mensual ; anterior 0.4% mensual ;

; anterior 0.4% ; Ganancias promedio por hora (anual): previsi贸n 3.9% interanual; anterior 4.0% interanual. 11:15 AM GMT-3, Estados Unidos - Discurso de Bowman (miembro de la Fed). 12:00 PM GMT-3, Canad谩 - Datos PMI de noviembre: Ivey PMI s.a.: anterior 52.2. 12:00 PM GMT-3, Estados Unidos - Informe de inflaci贸n de la Universidad de Michigan (diciembre): Expectativas de inflaci贸n a 1 a帽o: anterior 2.6%;

Expectativas de inflaci贸n a 5 a帽os: anterior 3.2%;

Sentimiento del consumidor de Michigan: previsi贸n 73.1; anterior 71.8;

Expectativas del consumidor de Michigan: anterior 76.9;

Condiciones actuales de Michigan: anterior 63.9. 12:00 PM GMT-3, Canad谩 - Datos PMI de noviembre: Ivey PMI: previsi贸n 53.1; anterior 52.0. 03:00 PM GMT-3, Estados Unidos - Discurso de Daly (miembro de la Fed).

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "