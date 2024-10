La sesión de hoy estará dominada por la decisión de política monetaria y la conferencia de prensa del Banco de Japón, junto con la publicación de datos económicos cruciales del Reino Unido, la eurozona y Canadá. El BOJ mantuvo su tasa de interés a corto plazo sin cambios en el 0,25% como se esperaba ampliamente, manteniendo su enfoque cauteloso hacia el ajuste monetario. Los inversores seguirán de cerca la conferencia de prensa del gobernador Kazuo Ueda en busca de cualquier pista sobre la dirección futura de la política. Además, los datos de ventas minoristas del Reino Unido, las cifras de inflación de la eurozona y los indicadores económicos de Canadá proporcionarán información sobre la salud económica mundial. Varios discursos del banco central a lo largo del día pueden ofrecer más contexto sobre las decisiones políticas recientes y las perspectivas futuras. Calendario económico detallado: 08:00 - Reino Unido, Datos de ventas minoristas de agosto Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 08:00 - Alemania, Datos del IPP de agosto 08:45 - Francia, Clima empresarial general 10:00 - Eurozona, Confianza del consumidor preliminar de septiembre 14:30 - Canadá, Datos económicos 19:00 - EE. UU., Recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes 20:30 - EE. UU., Posiciones netas especulativas de la CFTC Discursos banqueros centrales 09:30 - Habla Bailey del Banco de Inglaterra

10:30 - Habla Mann del Banco de Inglaterra

13:15 - Habla Macklem, gobernador del Banco de Canadá

16:00 - Habla Lagarde, presidenta del BCE

19:00 - Habla Harker de la Reserva Federal

