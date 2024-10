La sesión de hoy se centrará en la publicación de los datos clave del PMI de las principales economías, entre ellas Francia, Alemania, la eurozona, el Reino Unido y los Estados Unidos. Estos indicadores proporcionarán información crucial sobre el estado actual de los sectores manufacturero y de servicios en estas regiones. Además, está previsto que intervengan varios funcionarios de los bancos centrales, que podrían ofrecer perspectivas valiosas sobre las orientaciones de la política monetaria. El día también se presentarán los datos de los precios de la vivienda en Canadá, que se suman a la mezcla de indicadores económicos que los inversores podrán analizar. Calendario económico detallado: 08:00 - Habla Elderson del BCE Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 08:15 - Francia, datos del PMI de septiembre 08:30 - Alemania, datos del PMI de septiembre 09:00 - Eurozona, datos del PMI de septiembre 09:30 - Reino Unido, datos del PMI de septiembre 13:00 - Habla Bostic, miembro del FOMC 13:30 - Canadá, índice de precios de viviendas nuevas 14:45 - Estados Unidos, datos del PMI de septiembre: 18:00 - Habla Kashkari, miembro del FOMC 21:00 - Habla Mauderer, miembro del Bundesbank alemán Discursos banqueros centrales 08:00 - Habla Elderson del BCE

