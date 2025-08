Mercados y criptomonedas bajo presión tras débiles datos ISM servicios EE.UU.

Los mercados bursátiles de EE.UU. y europeos cayeron este lunes por toma de utilidades luego del informe del ISM servicios EE.UU. en julio, que mostró persistentes presiones inflacionarias y un deterioro en los índices de nuevas órdenes y empleo. Los precios pagados alcanzaron su nivel más alto en casi tres años, lo que genera preocupación entre inversionistas y la Reserva Federal. Detalles del ISM servicios EE.UU. de julio ISM servicios : 50,1 (vs. 51,5 esperado; junio fue 50,8)

Precios pagados : 69,9 (vs. 66,5 esperado; anterior 67,5)

Nuevas órdenes : 50,3 (baja desde 51,3)

Empleo : 46,4 (vs. 47,2 previo)

Exportaciones : desde expansión a contracción, caída de 3,2 puntos

Importaciones: contracción con caída de 5,8 puntos Este escenario es crítico: mientras el indicador compósito apenas se sostiene en zona neutral, los componentes clave muestran debilidad estructural y el repunte depende exclusivamente del alza en los precios pagados, no de señales reales de recuperación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reacción de índices y criptoactivos Los contratos del Nasdaq 100 retrocedieron casi 0,6 % y cotizan alrededor de 23.200 puntos, desafiando zonas de soporte técnico. En paralelo, las criptomonedas hoy también caen: Ethereum baja 3 %, Bitcoin retrocede 1,5 %. A pesar de buenos resultados trimestrales de varias tecnológicas, el impulso bajista no refleja la magnitud de reportes positivos, sino un sentimiento cauteloso sobre el panorama general. Otros datos macroeconómicos El déficit comercial de EE.UU. en junio fue de USD –60.200 millones, mejor de lo esperado (–61.000) y mucho menor al déficit de mayo (–71.500 millones), lo que podría mitigar parcialmente las preocupaciones globales de flujos. Empresas en foco: resultados contrastantes Palantir sube casi 7 % tras resultados mejores de lo esperado y guía sólida por crecimiento en demanda de IA.

Heico pierde más de 6 %, tras retroceder desde máximos históricos (~USD 340 por acción). Rupia bajo ataque por amenaza arancelaria de Trump La rupia india cayó tras el discurso de Donald Trump, quien amenazó con gravar fuertemente las exportaciones de India por seguir importando petróleo ruso. Los aranceles se esperan en las próximas 24 horas, exacerbando la presión sobre la moneda y el sentimiento de mercado. Otros datos globales Trump reabordó negociaciones comerciales con China: afirmó que Xi Jinping pidió una reunión y que se reunirán antes de fin de año si hay acuerdo.

Anunció nuevos aranceles: inicialmente leves en productos farmacéuticos, subiendo luego a 150 % o 250 %, más medidas sobre microchips y semiconductores, y amenaza de arancel del 35 % a la Unión Europea si no cumple con acuerdos. Forex: GBP y AUD destacan, yen bajo presión En el mercado de divisas, la libra y el dólar australiano tuvieron buen desempeño, mientras que el yen japonés sufrió pérdidas notables. Metales y materias primas Plata gana 1,23 %

Oro sube 0,23 %

Crudos : WTI baja 1,3 % , Brent 1,0 %

Café revierte caídas pasadas y sube casi 3 % ante aranceles del 50 % sobre café brasileño y pronósticos climáticos adversos. Resumen La combinación de un informe ISM servicios EE.UU. débil y presiones globales por aranceles ya impacta a los mercados y al criptomercado. Aunque algunas empresas como Palantir resaltan, el sentimiento prevaleciente es de cautela y prudencia. _________

