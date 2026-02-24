Mercado Libre alcanza récords de ingresos en el cierre de 2025, aunque sus beneficios quedan por debajo de lo esperado

La reacción del mercado fue positiva: las acciones subieron cerca de 2,7% fuera de rueda , mientras la empresa prioriza escala e inversión.

Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico y los servicios financieros en América Latina, presentó sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, destacando un sólido avance en su facturación que alcanzó los 8.759 millones de dólares.

Esta cifra representa un crecimiento interanual del 45%, superando ampliamente el consenso de los analistas que situaba los ingresos en el rango de los 8.410 a 8.470 millones. El desempeño operativo fue impulsado por un volumen bruto de mercancías de 19.900 millones de dólares y un volumen total de pagos que escaló hasta los 83.700 millones, cifras que confirman la resiliencia y el dominio de la plataforma en la región.

Resultados de 4T2025

Resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 de Mercado Libre:

Ingresos netos e ingresos financieros: 8.759 millones de dólares (un aumento del 45% interanual y del 47% en moneda neutral).

Ganancia operativa: 889 millones de dólares, con un margen operativo del 10,1%.

Ganancia neta: 559 millones de dólares, con un margen del 6,4%.

Beneficio por Acción (BPA): 11,03 dólares (aproximado, basado en las acciones en circulación).

Volumen Total de Pagos (TPV): 83.700 millones de dólares (un alza del 42,1% interanual y del 52,6% en moneda neutral).

Volumen Bruto de Mercancías (GMV): 19.900 millones de dólares (un incremento del 36,8% interanual y del 36,5% en moneda neutral).

A pesar de estos ingresos récord, la utilidad neta de la compañía se situó en 559 millones de dólares, lo que arroja un beneficio por acción de aproximadamente 11,03 dólares. Este resultado quedó por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a un rango de entre 11,43 y 11,65 dólares.

La brecha en la rentabilidad final se atribuye principalmente a una normalización de la carga impositiva y a una estrategia de inversión sumamente agresiva. La empresa ha decidido sacrificar márgenes inmediatos para fortalecer su infraestructura logística y expandir su cartera de servicios financieros, lo que comprimió el margen operativo al 10,1% frente a períodos anteriores.

Estrategia de crecimiento

Desglose de ingresos netos por productos y servicios. Fuente: Mercado libre - Investor Relations.

Desde un punto de vista estratégico, los directivos de Mercado Libre han reafirmado que su prioridad actual es la captura de escala y la fidelización de usuarios a largo plazo. Las inversiones se han concentrado en subsidios para envíos gratuitos, el fortalecimiento de su negocio de venta directa y la expansión masiva de su división de tarjetas de crédito en mercados clave como Brasil y México. Aunque estas decisiones generan dudas temporales sobre la rentabilidad por unidad de negocio, la empresa apuesta a que consolidar un ecosistema impenetrable hoy asegurará beneficios sustancialmente mayores en el futuro.

Reacción del mercado

La reacción de los inversores ante este balance ambivalente ha sido mayoritariamente positiva, con las acciones de la compañía registrando un alza cercana al 2,7% en las operaciones fuera de rueda.

Este repunte sugiere que Wall Street está priorizando el crecimiento exponencial y la solidez de los indicadores operativos por encima de la volatilidad en el beneficio neto. En definitiva, el mercado parece validar la visión de Mercado Libre de seguir reinvirtiendo sus flujos de caja para cimentar su liderazgo indiscutible en el ecosistema digital latinoamericano.

Fuente: xStation5.

