Uber impulsa movilidad con compra de SpotHero y avanza en robotaxis con nueva división

Uber acelera su diversificación con la compra de SpotHero, la expansión de Uber Health y la creación de Uber Autonomous Solutions. Estas iniciativas buscan reforzar su ecosistema, desde estacionamientos y transporte médico hasta vehículos autónomos. En paralelo, el mercado observa con cautela, mientras la acción de Uber intenta estabilizarse tras un mes de retrocesos.



Las novedades de Uber

Uber ha dado un paso estratégico al adquirir SpotHero, una plataforma que permite reservar estacionamiento en más de 13.000 ubicaciones. Esta integración busca atraer a usuarios de alto volumen, como viajeros frecuentes y asistentes a eventos, expandiendo el negocio más allá del transporte compartido tradicional.

Los miembros de la suscripción Uber One recibirán beneficios exclusivos en este servicio, reforzando la fidelización dentro de un ecosistema que ahora busca acompañar al usuario incluso cuando decide conducir su propio vehículo. SpotHero fue valorada en 290 millones de dólares tras una ronda de financiación en 2019 y, según Uber, se espera que la adquisición se cierre en el primer semestre del año.

En el sector salud, la nueva función de autogestión de Uber Health marca un hito en la independencia. Permite a organizaciones de servicios de salud y discapacidad que los pasajeros reserven sus propios viajes financiados directamente en la app. El lanzamiento busca modernizar el transporte de pacientes y no médicos (NMT), reduciendo un 86% las cancelaciones en fases piloto. Al descentralizar el proceso, los centros médicos disminuyen su carga administrativa y el personal puede enfocarse en la atención clínica, mientras los usuarios ganan autonomía. Más de 4.000 organizaciones ya utilizan la herramienta para optimizar la coordinación y mejorar la experiencia del paciente.

Dara Khosrowshahi anunció recientemente la creación de Uber Autonomous Solutions, una división destinada a acelerar la comercialización de vehículos autónomos. Gracias a alianzas con Waymo y WeRide, Uber busca posicionarse no como fabricante, sino como un actor logístico clave en la red de transporte sin conductores. La compañía ha destinado US$ 100 millones a infraestructura de carga eléctrica y soporte técnico en tiempo real, pilares con los que pretende dominar un mercado multimillonario. “La innovación en autonomía avanza rápidamente, pero una comercialización significativa tardará mucho más”, declaró Khosrowshahi el 23 de febrero, subrayando que la experiencia de Uber en movilidad bajo demanda lo coloca en una posición favorable para la transición.

Por otro lado, empleados de Uber han desarrollado Dara AI, un clon digital del CEO para ensayar presentaciones críticas. Khosrowshahi considera la inteligencia artificial una herramienta de eficiencia disruptiva y ha sugerido que preferiría invertir en GPUs de Nvidia y agentes antes que ampliar la nómina de ingenieros, salvo que la IA logre aumentar su productividad en al menos un 25%. Esta visión refleja una estrategia donde la automatización podría ser inminente en la próxima etapa de gestión de la empresa.

Análisis técnico

La cotización de Uber Technologies (UBER.US) se sitúa actualmente en los US$ 71.16, reflejando un posible periodo de estabilización tras un mes contractivo que acumuló un retorno negativo del -13%. Aunque en la última semana se observa un avance marginal del 0,90%, el sentimiento general del mercado permanece inclinado hacia la cautela. Los inversionistas parecen condicionar la recuperación del valor a la entrega de resultados tangibles sobre sus apuestas estratégicas, tales como la integración de SpotHero para la reserva de estacionamientos, la expansión del segmento Uber Health y la inversión en vehículos autónomos, todo ello enmarcado en la incertidumbre laboral que generan los procesos de automatización.

El sesgo bajista de corto y mediano plazo se mantiene vigente. El precio negocia por debajo de sus principales promedios móviles, con la EMA de 50 periodos situada en los US$ 72.11 y la EMA de 200 en los US$ 76.38, actuando ambas como resistencias dinámicas que limitan los intentos de recuperación. El Índice de Fuerza Relativa, posicionado en los 43.4 puntos, confirma un dominio de la fuerza vendedora sin presentar riesgos de sobreventa inmediata, lo que sugiere que el mercado aún dispone de margen para profundizar la corrección antes de encontrar un suelo por agotamiento.

El activo encuentra soporte en la zona de los US$ 69.10, nivel que de ser vulnerado podría invalidar el reciente intento de estabilización. Hacia el alza, el precio enfrenta la presión de la resistencia en los US$ 78.34, nivel que solo podría superarse con avances significativos derivados de los nuevos compromisos estratégicos de la empresa.

Fuente: xStation5.

