Capri Holdings desploma un 45%; Tapestry sube un 16% tras el bloqueo por parte de un tribunal federal de EE.UU. de un acuerdo de fusión por 8.500 millones de dólares

El holding de moda Tapestry (TPR.US), propietario de marcas como Coach New York, Kate Spade New York y Stuart Weitzman, no ha recibido la aprobación para adquirir Capri Holdings (CPRI.US), que cuenta con una cartera de marcas emblemáticas como Michael Kors, Versace y Jimmy Choo. Hace ya seis meses, la FTC estadounidense bloqueó un acuerdo de adquisición que habría valorado a Capri en 8.500 millones de dólares, frente a una capitalización actual de 2.500 millones de dólares. En aquel momento, la FTC citó la importante competencia entre las dos empresas, en particular en el sector de los bolsos de lujo, y señaló que la adquisición aumentaría los costes para los consumidores finales. Un tribunal federal esgrimió un argumento similar, bloqueando un acuerdo que muchos accionistas de Capri consideraban potencialmente muy beneficioso para la empresa. A pesar de su amplia cartera de marcas de lujo, Capri ha estado luchando con una serie de problemas estructurales. Como resultado, los accionistas de Tapestry consideraron positivo el bloqueo del "acuerdo". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tapiz (TPR.US), intervalo D1 Fuente: xStation5

