Chile enfrenta turbulencia cambiaria tras anuncio de acumulación de reservas del BC

El tipo de cambio registró un movimiento al alza muy marcado luego de que el Banco Central sorprendiera al mercado con la puesta en marcha de un programa de acumulación de reservas internacionales. Esta medida fue interpretada por los agentes locales como una señal de una “intervención cambiaria” más activa para contener la apreciación del peso, generando fuerte volatilidad en la sesión. Contexto del anuncio El dinamismo reciente del dólar había estado impulsado por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores internacionales que sugerían estabilidad para la divisa norteamericana.

Datos débiles del sector servicios chileno que venían presionando al peso. Sin embargo, la iniciativa del Banco Central ha desbordado esas tendencias y se convirtió en el principal catalizador de la reciente ola compradora. Reacción del mercado Tras el comunicado oficial, el par osciló con alta intensidad y mostró: Resistencia inmediata alrededor de los 985 pesos, donde surgieron ventas puntuales.

Soporte dinámico cercano a los 973 pesos, tras el rebote desde la media de 100 horas.

Un RSI que pasó de niveles cercanos a 30 a situarse en torno a 65, indicando que el impulso alcista conserva fuerza. En palabras de un operador local, “la señal de que el Central intensificará su estrategia de reservas obligó a recalibrar posicionamientos de forma veloz”. Perspectivas y niveles clave Anticipamos que la volatilidad persistirá durante la jornada, con rango estimado entre los 973 y 985 pesos por dólar.

Para las próximas sesiones, será crucial observar: La evolución de la acumulación de reservas y su impacto sobre la liquidez local.

Los datos macro de EE. UU. y China, que pueden reequilibrar, al menos temporalmente, la demanda por dólares.

La reacción del mercado de deuda chileno ante mayor intervención cambiaria. En definitiva, la nueva política de reservas del Banco Central marcará el tono del mercado cambiario en los próximos días, manteniendo al peso bajo presión y al par moviéndose dentro de rangos más amplios de lo habitual.

