China enfrenta desafíos económicos mientras los mercados financieros se mantienen cautelosos

Los mercados chinos mostraron un comportamiento mixto este miércoles, con el Shanghai Composite subiendo un 0,05% para cerrar en 3.203 puntos, mientras que el Shenzhen Component cayó un 1,01% a 9.965 puntos. La sesión estuvo marcada por la incertidumbre, ya que los inversores se mantienen a la expectativa de una sesión informativa del gobierno prevista para el jueves, centrada en el sector inmobiliario, que ha estado bajo presión en los últimos meses. Además, se anticipa la publicación de indicadores económicos clave a finales de esta semana, que podrían ofrecer una visión más clara sobre el rumbo de la economía china. Perspectivas económicas y estímulos insuficientes Las acciones chinas han sufrido presión esta semana, ya que el plan de estímulo fiscal implementado por el gobierno no logró aliviar las preocupaciones sobre una economía que muestra signos de desaceleración. Los datos comerciales recientes resultaron decepcionantes, con exportaciones e importaciones por debajo de las expectativas, lo que agrava las preocupaciones sobre la débil demanda global y doméstica. Además, la inflación al consumidor alcanzó su nivel más bajo desde junio, y el índice de precios al productor continuó en territorio deflacionario por 24 meses consecutivos, subrayando la necesidad de una mayor intervención política. Entre las empresas que registraron ganancias notables en el mercado, destacan: East Money (+1,1%)

(+1,1%) Jiangsu Hoperun (+1,3%) Sin embargo, las pérdidas fueron generalizadas en sectores clave, afectando a empresas como: Contemporary Amperex (-3,1%)

(-3,1%) Kweichow Moutai (-2%)

(-2%) Citic Securities (-1,2%) Tensiones en el mercado de bonos y la liquidez El rendimiento de los bonos gubernamentales chinos a 10 años subió por tercer día consecutivo, alcanzando el 2,13%, a medida que los inversores especulan sobre nuevas medidas de estímulo. Esta subida refleja las expectativas de que el gobierno, a través del ministro de Vivienda, anunciará políticas adicionales para apoyar la economía. En paralelo, el Banco Popular de China (PBoC) realizó una inyección de liquidez el pasado 16 de octubre mediante repos inversos por valor de 642.400 millones de yuanes a siete días. Sin embargo, con el vencimiento de préstamos de largo plazo (MLF) por 789.000 millones de yuanes y otros 61.000 millones en repos inversos, se produjo una retirada neta de liquidez de 207.600 millones de yuanes, lo que ha incrementado la cautela en los mercados. Expectativas de crecimiento y próximos datos clave Los operadores del mercado están enfocados en los datos económicos que se publicarán mañana y el viernes, entre los que se incluyen: Producto Interno Bruto (PIB)

Ventas minoristas

Producción industrial El yuan offshore experimentó una leve recuperación, cotizando cerca de 7,12 por dólar, después de haber alcanzado su nivel más bajo en más de un mes. Esta recuperación responde a las expectativas de que el gobierno chino implementará nuevas medidas de estímulo, lo que podría fortalecer temporalmente la moneda. Sin embargo, la persistente incertidumbre global y las débiles perspectivas económicas internas continúan ejerciendo una presión significativa sobre la moneda china y su mercado financiero. CHN.cash M15

Si el precio logra romper la resistencia inmediata en 7346, el siguiente objetivo sería 7379, donde se encuentra la resistencia más fuerte. Una superación clara de este nivel abriría camino hacia 7714. Escenario bajista: Si el precio no logra mantenerse por encima de 7260, el siguiente nivel clave a observar es el soporte en 7124. Una ruptura por debajo de este nivel podría acelerar las caídas hacia niveles inferiores alrededor de 7050. Fuente: xStation 5

