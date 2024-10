China extiende su rally alcista 📈

馃彌锔廍l Banco Popular de China anuncia nuevas medidas de est铆mulo al mercado inmobiliario La nueva semana comienza con un rally alcista en China, respaldado por un amplio plan para reducir los tipos de inter茅s e implementar medidas adicionales para ayudar a estimular la econom铆a. Los 铆ndices de ese pa铆s est谩n extendiendo sus s贸lidas subidas, y los 铆ndices chinos cotizan un 7% al alza en el d铆a de hoy. China reducir谩 los tipos hipotecarios El Banco Popular de China anunci贸 durante el fin de semana que ordenar谩 a los bancos que reduzcan los tipos hipotecarios para los pr茅stamos existentes antes del 31 de octubre. Adem谩s, las ciudades de Guangzhou, Shanghai y Shenzhen han anunciado facilidades para la compra de viviendas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El estado de 谩nimo es extremadamente positivo en este momento, pero hay que recordar que todo esto est谩 sucediendo antes del festivo por el D铆a Nacional de China. Como resultado, los mercados chinos tendr谩n un descanso de una semana a partir de ma帽ana. Los mercados nacionales no reanudar谩n sus operaciones hasta el 8 de octubre. Como contrapartida al buen sentimiento en China, los datos del PMI de Caixin salieron en 49,3 (anteriormente 50,4) para la industria manufacturera y 50,3 (anteriormente 51,6) para la lectura de servicios. Tambi茅n vale la pena mencionar que el sentimiento completamente opuesto se ve hoy en Jap贸n, donde la elecci贸n de un nuevo primer ministro est谩 creando preocupaciones de que se inclinar谩 a imponer impuestos m谩s altos a las corporaciones y a las ganancias de capital para endurecer las condiciones monetarias en Jap贸n.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "