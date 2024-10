China impulsa alza del peso chileno

🎢Medidas del Banco Popular de China impulsan el peso chileno El Banco Popular de China ha implementado una serie de medidas de estímulo monetario, entre ellas, una operación de recompra inversa por 74.500 millones de yuanes y la reducción del coeficiente de reservas de los bancos, lo que ha generado optimismo en los mercados globales. Estas políticas, orientadas a impulsar el crecimiento económico del gigante asiático, han tenido un impacto directo en los precios de las materias primas, especialmente el cobre, dado que China es uno de los mayores consumidores de este metal. Como resultado, el fortalecimiento del cobre ha beneficiado notablemente al peso chileno, ya que la economía de Chile depende en gran medida de las exportaciones de este recurso clave. Debido a este impulso en el mercado del cobre, el peso chileno ha experimentado una apreciación significativa frente al dólar, con el par USD/CLP cayendo más de un 1%, alcanzando su nivel más bajo en semanas. La ruptura del soporte clave de los $919 ha desencadenado un movimiento bajista impulsivo en el tipo de cambio, lo que sugiere una pérdida de la directriz alcista que había predominado. En este contexto, los analistas estiman que la presión vendedora sobre el dólar podría continuar, con el próximo objetivo situado en torno al soporte psicológico de los $900, especialmente si las medidas de estímulo en China siguen favoreciendo la demanda del cobre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

