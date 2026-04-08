Cierre de mercado: Bolsas suben tras tregua entre EE.UU. e Irán y el petróleo cae más de 15%

La jornada estuvo marcada por una fuerte volatilidad derivada del frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Los mercados abrieron con optimismo tras el acuerdo de tregua temporal, impulsando las acciones y los bonos a nivel global y provocando la mayor caída del petróleo en años. Sin embargo, el ánimo se deterioró durante la sesión, tras la noticia de que el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, que transporta crudo desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo, fue atacado, lo que provocó caídas en los índices bursátiles estadounidenses y un repunte del dólar y el petróleo. Más tarde, Irán elevó la tensión al considerar ataques contra Israel en respuesta a lo que calificó como un incumplimiento del alto al fuego en Líbano. En el plano corporativo, Meta presentó Muse Spark, el primer modelo surgido de su nuevo grupo de superinteligencia, lo que impulsó la acción. En conjunto, la sesión dejó en evidencia que la tregua sigue siendo extremadamente frágil y que los mercados permanecen altamente sensibles a cada titular geopolítico proveniente de Medio Oriente.



Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue siendo extremadamente frágil. Trump reconoció discrepancias entre la versión iraní y la estadounidense del plan de diez puntos, mientras se preparan conversaciones directas en Pakistán. En paralelo, Irán volvió a amenazar con represalias contra Israel por los ataques sobre Líbano, y el tránsito de petroleros por Ormuz quedó nuevamente bajo duda, lo que refuerza la idea de que la tregua es más una pausa táctica que una desescalada consolidada. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, calificó las negociaciones como "irrazonables", mientras que Netanyahu afirmó que Israel logró enormes avances y está listo para reanudar la guerra cuando sea necesario, dejando claro que el acuerdo no representa el fin del conflicto.

Estados Unidos: Según fuentes citadas por el Wall Street Journal, la administración Trump podría sancionar a algunos países de la OTAN por su falta de apoyo en el tema de Irán. En cuanto a la Fed, las actas de la última reunión revelaron que la gran mayoría de los participantes consideró elevados los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el empleo. Casi todos respaldaron no realizar rebajas de tasas en la reunión de marzo, al considerar que el tipo actual se encuentra dentro del rango plausible de un tipo neutral. Un par de participantes, además, retrasaron sus estimaciones sobre el momento de futuros recortes.

Europa: Los operadores han recortado las apuestas sobre recortes del BCE, esperando ahora menos de 50 puntos básicos de baja para lo que resta del año. El jefe de la Agencia Internacional de Energía advirtió que, si el Estrecho de Ormuz no se reabre completamente, Europa podrá superar abril sin grandes problemas, pero que pocas semanas después la situación se complicará significativamente, especialmente en diésel y queroseno. Además, prevé que de no restablecerse el tránsito, comenzarían restricciones al tráfico aéreo a mediados de mayo, y se manifestó en contra de limitar los precios de la gasolina.

Petróleo: Los inventarios de crudo en Estados Unidos registraron un aumento de 3,08 millones de barriles, muy por encima de la previsión de 0,5 millones y tras un alza previa de 5,45 millones. Por otro lado, India y China comenzaron a ordenar envíos inmediatos de crudo iraní tras el anuncio del alto el fuego, lo que podría aliviar parcialmente la presión sobre la oferta global. El informe anual de la EIA proyecta que la producción estadounidense de crudo se mantendrá relativamente estable, con una leve disminución hacia 2050.

Bitcoin: El BTC alcanzó su máximo en tres semanas, impulsado por la noticia de que Irán exige el pago de un peaje en criptomonedas a los barcos que atraviesen el Estrecho de Ormuz, lo que refuerza un caso de uso soberano inédito para los activos digitales en el comercio marítimo global.

Metales: El oro subió con fuerza tras las señales de disposición de Estados Unidos e Irán a negociar durante la tregua de dos semanas. El precio llegó a avanzar hasta un 4,3%, superando los 4.855 dólares la onza, antes de moderar sus ganancias durante la sesión estadounidense y cerrar con un alza del 2%, en torno a los 4.754 dólares la onza.



Acciones: Entre los movimientos más destacados, Intel subió casi un 11% tras anunciar una alianza con TeraFab, la empresa de Elon Musk. Anthropic presentó Project Glasswing, una iniciativa de ciberseguridad respaldada por grandes socios como CrowdStrike, Microsoft, Nvidia y Apple, entre otros. En sentido opuesto, Blue Owl cayó después de que Moody's cambiara la perspectiva de su fondo de crédito privado OCIC de estable a negativa, por solicitudes de rescate elevadas y concentradas en pocos inversores. Por último, Meta lanzó Muse Spark, su primer modelo surgido del nuevo grupo Meta Superintelligence Labs, marcando un giro estratégico hacia modelos cerrados que el mercado recibió positivamente, con la acción subiendo cerca de un 6%.

Análisis US100

El US100 registró un fuerte impulso alcista durante la sesión, desarrollando una estructura de ondas (a-b-c) que llevó al precio desde la zona de los 23.669 hasta un máximo cercano a los 25.300 puntos. Actualmente, el precio cotiza en torno a los 25.042 y se encuentra consolidando sobre el soporte de los 25.085, donde las medias móviles de corto plazo mantienen una estructura alcista, aunque el MACD comienza a mostrar señales de agotamiento en el impulso.

El nivel clave a vigilar es el soporte en la región de los 24.766, que coincide con la zona de la onda IV de la estructura interna. Si el precio logra mantenerse por encima de este nivel, el escenario correctivo favorecería un nuevo impulso hacia la resistencia principal ubicada en los 25.508 puntos. Por el contrario, una pérdida de los 24.766 con cierre por debajo podría profundizar la corrección hacía soporte de los 24.401



Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

Tras las aceleradas ventas registradas en la jornada, el precio del WTI ha encontrado soporte en la región de los 91,08 dólares por barril. En este nivel, el indicador MACD mantiene un cruce alcista y las medias móviles de corto plazo comienzan a cambiar de tendencia, lo que sugiere que el precio podría estar iniciando un movimiento correctivo al alza.

El nivel clave a monitorear es precisamente el soporte de los 91,08 dólares. Si el precio logra sostenerse por encima de esta zona, podría confirmarse una estructura correctiva cuya resistencia más relevante se ubica en los 106,74 dólares. Por el contrario, una ruptura con un nuevo mínimo invalidaría este escenario y abriría la puerta a una continuación de la caída, donde el siguiente soporte de mayor relevancia se encuentra en los 76,67 dólares.



Fuente: xStation5