Cierre de mercado: El petróleo vuelve a los 100 dólares y tensiona a los mercados

La sesión de mercado estuvo marcada por un fuerte deterioro del apetito por riesgo, en un contexto de recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz. La escalada entre Estados Unidos e Irán, incluyendo nuevas amenazas militares, interdicciones a buques vinculados al crudo iraní y señales de que el bloqueo en la zona sigue activo, presionó a la baja a las bolsas y elevó con fuerza al petróleo, con los futuros de la gasolina alcanzando nuevos máximos de 52 semanas. El mercado interpretó que un cierre prolongado o mayores restricciones sobre esta ruta clave para el comercio energético global podrían agravar las disrupciones en la oferta, reavivar las presiones inflacionarias y frenar el crecimiento económico. En este entorno, los metales también reflejaron cautela, con caídas en oro y cobre, mientras que la renta variable sufrió además por el castigo a nombres tecnológicos como ServiceNow y por nuevas señales de ajuste corporativo en grandes compañías como Microsoft y Meta.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a intensificarse tras nuevas declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que un acuerdo con Irán solo se hará cuando sea “apropiado y bueno para Estados Unidos” y que el país “no necesita un acuerdo”. Además, ordenó a la Marina estadounidense “disparar y matar” pequeñas embarcaciones iraníes en medio de la preocupación por las minas en Ormuz. Durante la noche, EE. UU. interceptó dos superpetroleros iraníes que intentaban evadir el bloqueo y realizó una interdicción marítima sobre el buque sancionado M/T Majestic X en el océano Índico. En paralelo, Israel elevó el tono: el ministro de Defensa, Katz, aseguró que el país está preparado y a la espera de luz verde para reanudar la guerra contra Irán.

Estados Unidos: Los datos macro mostraron una actividad más sólida de lo esperado. Las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron en 214.000, por encima del consenso de 210.000 y frente a las 207.000 previas. El PMI de servicios S&P flash subió a 51,3 desde 49,8, superando la previsión de 50,6; el PMI compuesto avanzó a 52,0 frente al 50,6 esperado y al 50,3 anterior; y el PMI manufacturero flash se situó en 54,0, por encima del 52,5 previsto y del 52,3 previo. En contraste, el índice nacional de actividad de Chicago cayó a -0,2, por debajo del -0,13 esperado y del -0,11 anterior.

Canadá: La inflación mayorista sorprendió con fuerza al alza. El IPP mensual subió 2,4%, por encima del 1,85% esperado y del 0,4% previo, mientras que el IPP interanual se aceleró a 7,8%, frente al 5,4% anterior. La magnitud del repunte refuerza la lectura de persistencia en las presiones de precios.

Europa: La actividad dio señales claras de debilitamiento, con el PMI compuesto en 48,6, por debajo del 50,1 esperado y frente al 50,7 de marzo, entrando en zona de contracción. Alemania mantuvo un patrón de industria más firme y servicios débiles, mientras que Francia mostró su mejor dato manufacturero desde 2022, aunque con deterioro también en servicios. Además, S&P destacó que las presiones de costos siguieron aumentando y que, excluyendo el periodo Covid, el salto sería el mayor desde 2000. En este contexto, el mercado ya descuenta dos subidas del BCE hacia fin de año.

Petróleo: El mercado energético siguió escalando, con los futuros de la gasolina en nuevos máximos de 52 semanas y el crudo apoyado por el riesgo operativo en Ormuz. Entre los detonantes estuvieron el reporte sobre la salida de Ghalibaf del equipo negociador iraní, las nuevas órdenes agresivas de Trump a la Marina estadounidense y las recientes interdicciones a buques vinculados a Irán. Todo ello reforzó la percepción de riesgo sobre el suministro en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

Oro: El oro cayó en un contexto de mayor tensión geopolítica y repunte del petróleo, que reavivó la preocupación por la inflación. El movimiento se produjo después de que Trump ordenara a la Armada disparar contra cualquier embarcación que colocara minas en Ormuz y de que el ejército estadounidense confirmara la intercepción de dos superpetroleros y el abordaje de un buque sancionado en el océano Índico. En paralelo, el cobre también retrocedió junto con la mayoría de los metales, presionado por la falta de avances diplomáticos y el deterioro del sentimiento en torno a Medio Oriente.

Trigo: El trigo sigue en una fase crítica, con los futuros en CBOT intentando sostener una tendencia alcista, aunque dentro de un rango amplio. El mercado combina señales mixtas: mejoras climáticas en la región del Mar Negro y en Estados Unidos alivian parte de la presión, pero persisten los efectos de la sequía previa sobre la calidad de los cultivos. A esto se suman exportaciones estadounidenses débiles, cosechas más flojas en Rusia por clima frío, la posibilidad de que India vuelva a importar trigo y una menor superficie sembrada en Argentina, junto con altos costos de producción, factores que mantienen la incertidumbre sobre la oferta global.

Acciones: En renta variable, destacó el ajuste de costos en grandes tecnológicas y la fuerte corrección en software. Microsoft abrió un programa de retiro voluntario para empleados en EE. UU. que alcanzaría aproximadamente al 7% de su plantilla en ese país, en línea con su estrategia de reducir gastos mientras acelera la inversión en inteligencia artificial. Meta, por su parte, comunicó un recorte del 10% de los puestos, lo que equivale a cerca de 8.000 empleados y 6.000 vacantes. En contraste, ServiceNow se desplomó 17% al mediodía del jueves, pese a reportar un crecimiento interanual de ingresos del 22%, afectada por una guía de margen bruto ligeramente inferior a la esperada y por retrasos en operaciones comerciales vinculados al conflicto en Oriente Medio; con ello, sus acciones acumulan una caída de más del 40% en el año.

Análisis Nasdaq 100

El índice Nasdaq 100 ha evidenciado un escenario de presión bajista, al no lograr sostener la ruptura de su máximo previo. Como consecuencia, el precio ha retrocedido hacia la zona correspondiente al 75,4% de retroceso de Fibonacci, ubicada en torno a los 26.679 puntos. Este nivel se configura como un soporte crítico dentro de la estructura actual.

En este contexto, mientras el índice logre sostenerse sobre dicho nivel, se mantiene la posibilidad de observar una extensión del movimiento hacia la zona de los 26.269 puntos. No obstante, una ruptura a la baja de este soporte aumentaría la probabilidad de un movimiento correctivo de mayor magnitud, hacia niveles cercanos a los 26.260 puntos.



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Análisis OIL.WTI

El precio del petróleo ha mantenido su estructura dentro de un canal alcista, evidenciando continuidad en la tendencia predominante. En este contexto, se ha establecido un nuevo punto pivote en torno al nivel de los 87,56, el cual pasa a configurarse como un soporte relevante. Mientras el precio se mantenga sobre esta zona, se refuerza la validez de la estructura de canal vigente.

Bajo este escenario, la permanencia sobre los 87,56 podría favorecer una extensión del movimiento hacia la resistencia principal ubicada en torno a los 105,12. En contraste, una ruptura de este soporte abriría la puerta a una posible reversión del movimiento alcista, teniendo como referencia un nivel pivote inferior en la región de los 78,85.



Fuente: xStation5