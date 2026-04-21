Cierre de mercado: Giro de Trump sobre Irán alivia al mercado

El repunte del petróleo arrastró a la baja a las bolsas, mientras los inversores esperaban la confirmación de que Irán se sumaría a las conversaciones de paz con Estados Unidos antes del vencimiento del alto el fuego. La sesión operó en modo titular, con una correlación directa entre cada noticia y los activos: petróleo y dólar al alza e índices bursátiles a la baja cada vez que el proceso diplomático se enfriaba, y movimiento inverso ante cualquier señal de deshielo. El mercado encadenó varios giros a lo largo del día, todo mientras Pakistán, con el primer ministro Shehbaz Sharif a la cabeza, mediaba intensamente para asegurar una segunda ronda de conversaciones. Hacia el cierre, sin embargo, Trump dio un giro relevante al anunciar en Truth Social que extenderá el alto el fuego hasta que Irán presente su propuesta y concluyan las conversaciones "de una forma u otra", mensaje que alivia el riesgo inmediato de reanudación del conflicto y abre la puerta a una reversión parcial del movimiento en la próxima sesión.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: Las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán estuvieron buena parte del día en suspenso, a horas de que expirara la tregua de dos semanas, con ambas partes advirtiendo que estaban preparadas para reanudar los combates si no había acuerdo. El vicepresidente JD Vance canceló su viaje a Islamabad tras la falta de respuesta formal de Teherán, mientras Pakistán mediaba intensamente para asegurar una segunda ronda de conversaciones. El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, condicionó la reanudación del diálogo al levantamiento del bloqueo naval estadounidense y a la liberación del buque iraní y su tripulación, afirmando que Irán rechaza negociar bajo presión o con el objetivo de rendirse, aunque está preparado tanto para el diálogo como para la confrontación militar. Durante la sesión, Trump declaró a CNBC que aspira a un gran acuerdo, pero que no extendería la tregua; defendió la acción militar pese a su impacto en los mercados y el petróleo, y advirtió que el ejército estadounidense estaba listo para entrar en Irán. Hacia el cierre, sin embargo, modificó su postura y anunció en Truth Social que sí extenderá el alto el fuego hasta que Irán presente su propuesta y concluyan las conversaciones "de una forma u otra", un giro que reduce el riesgo binario de corto plazo, pero que traslada la incertidumbre al plazo y al contenido de la propuesta iraní, dejando al mercado a la espera de los próximos titulares diplomáticos.

Estados Unidos: El candidato a presidente de la Fed, Kevin Warsh, delineó una agenda de reforma profunda del banco central: propuso colaborar con el Tesoro para reducir el balance, sacar a la Fed del "negocio fiscal", revisar los modelos internos ante el impacto de la inteligencia artificial y avanzar hacia un nuevo marco de inflación, mostrándose escéptico frente a la forward guidance y crítico de que demasiados funcionarios opinen anticipadamente sobre la trayectoria de tasas; reconoció además que el tiempo para reducir la inflación es limitado, pero que la economía aún tiene margen de crecimiento. En el frente político-económico, Trump adelantó que se estudia un swap de divisas con Emiratos Árabes Unidos, reiteró que lo decepcionaría que el próximo presidente de la Fed no recorte tasas y volvió a elogiar a Israel como socio estratégico. En el plano de datos duros, las ventas minoristas sorprendieron con fuerza al alza: el dato general avanzó 1,7% mensual frente a una previsión de 1,4%, y las ventas básicas subieron 1,9% contra una expectativa de 1,4%, con revisiones al alza en la serie previa que refuerzan la señal de resiliencia del consumo.

Petróleo: El crudo extendió las ganancias mientras los operadores se concentraban en la evolución de las relaciones entre Washington y Teherán, con el Brent superando los 98 dólares por barril, impulsado por el riesgo de reanudación de las hostilidades, la calificación iraní del bloqueo a sus puertos como "acto de guerra" y la advertencia de Maersk de evitar el tránsito por el estrecho de Ormuz. El movimiento estuvo acompañado por un alza simultánea del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, configurando un clásico episodio de aversión al riesgo geopolítico.

Metales: El oro registró su mayor caída en más de dos semanas, retrocediendo hasta 2,6% tras el reporte del New York Times sobre el aplazamiento del viaje de Vance a Islamabad; la combinación de un dólar más fuerte y mayores rendimientos de los bonos del Tesoro presionó al metal precioso pese al trasfondo bélico. En el complejo del aluminio, la guerra en el Golfo Pérsico está redirigiendo flujos de alúmina hacia China: las importaciones chinas alcanzaron 338.000 toneladas en marzo, un alza de 87% mensual y casi 30 veces superior interanual (el nivel más alto en dos años), debido a que los cargamentos destinados a fundiciones de Medio Oriente fueron desviados al gigante asiático, lo que amplía el superávit doméstico, sostiene los márgenes de fundición y acelera la producción china de aluminio.

Trigo: El mercado comenzó a descontar un problema más serio de oferta y calidad en Estados Unidos, con el hard red winter wheat (HRW) ampliando su prima frente al soft red wheat (SRW) hasta el mayor nivel en más de dos años. La intensificación de la sequía en regiones clave del cinturón agrícola amenaza particularmente al trigo de mayor contenido proteico, lo que anticipa presiones de costos en la cadena de molienda y productos panificados.

Acciones: Anthropic anunció un compromiso de gasto superior a 100.000 millones de dólares en AWS durante los próximos diez años, mientras Amazon, en contrapartida, invertirá 5.000 millones adicionales en la firma de IA, con potencial de hasta 20.000 millones más; el acuerdo contempla infraestructura basada en múltiples generaciones de chips Trainium, decenas de millones de núcleos Graviton y cerca de 1 gigawatt de capacidad total de Trainium2 y Trainium3 hacia fin de año, consolidando uno de los vínculos cloud–IA más relevantes del sector. En paralelo, UnitedHealth Group reportó ganancias del primer trimestre que superaron ampliamente las expectativas de Wall Street y mejoró su guía anual, señal de progreso concreto en la recuperación de credibilidad ante los inversores tras el desplome sufrido hace un año.

Análisis Nasdaq 100

El Nasdaq 100 ha mantenido una estructura de rango lateral, evidenciando episodios de volatilidad durante la sesión. A pesar de ello, el precio ha respetado su punto pivote en torno a los 26.532, el cual continúa siendo la principal referencia técnica. Esta dinámica se ve respaldada por el comportamiento de las medias móviles, que se encuentran interactuando estrechamente con el precio, confirmando el escenario de consolidación.

Mientras el índice se mantenga sobre los 26.532, se podría anticipar un posible giro alcista, con una resistencia de corto plazo ubicada en la zona de los 26.899. Por el contrario, una ruptura a la baja de este nivel de soporte podría dar paso a un movimiento correctivo, donde el siguiente soporte relevante se sitúa en el punto pivote de los 26.278.



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Análisis OIL.WTI

En cuanto al petróleo, se observa una estructura de continuidad correctiva, respaldada por la aparición de una divergencia en el indicador MACD. El precio ha logrado consolidarse por sobre la ruptura de su canal bajista previo; sin embargo, actualmente enfrenta resistencia en torno a sus medias móviles, lo que sugiere una fase de definición en el corto plazo. El nivel clave a monitorear sigue siendo el punto pivote en 78,94.

Mientras el precio se mantenga sobre este nivel, podría desarrollarse un movimiento correctivo de mayor amplitud hacia la zona de resistencia en torno a 102,6. En contraste, una ruptura a la baja del soporte en 78,94 reforzaría el escenario de continuidad bajista, donde el siguiente soporte relevante se ubica en la región de 64,4.

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Fuente: xStation5