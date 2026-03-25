Cierre de mercado: las acciones recortan ganancias y el petróleo cae ante posible tregua

La jornada estuvo marcada por alta volatilidad en los mercados y creciente tensión geopolítica. Los futuros de los índices estadounidenses inicialmente subieron por el optimismo ante una posible iniciativa diplomática para poner fin al conflicto en Medio Oriente, pero luego borraron ganancias tras los informes de medios iraníes que confirmaron el rechazo de Irán a un alto el fuego y desestimaron las conversaciones con Estados Unidos como ilógicas. La situación en la región se mantiene crítica, Irán refuerza el control del estrecho de Ormuz, amenaza rutas estratégicas como Bab El-Mandeb y mantiene preparado un despliegue prolongado de defensa, mientras Israel anticipa un posible anuncio de alto el fuego. En paralelo, Europa enfrenta reservas de gas muy bajas y presiones en el crecimiento, Italia revisa a la baja su proyección económica, y los precios del petróleo y metales muestran alta volatilidad con aumentos en inventarios de crudo y movimientos significativos en oro y ETFs de materias primas. En Estados Unidos, la atención se centra en la cumbre próxima entre Trump y Xi Jinping y en la debilidad observada en la subasta de bonos a 5 años, mientras las acciones de compañías estratégicas como SpaceX, JetBlue, Meta y Exxon reaccionan a noticias de salida a bolsa, reestructuraciones y ajustes de producción.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, afirmó que Irán no busca la guerra y que su objetivo es lograr un fin permanente al conflicto, incluyendo compensaciones por las destrucciones sufridas. Destacó que el intercambio de mensajes a través de mediadores no implica una negociación directa con Estados Unidos. La tensión persiste entre Israel, Irán y EE.UU.; Israel anticipa un posible anuncio de alto el fuego, mientras la Casa Blanca confirma avances productivos en las conversaciones con Irán, sin validar completamente los 15 puntos divulgados del plan. Irán rechaza el alto el fuego, impone cinco condiciones y refuerza el control del estrecho de Ormuz, manteniéndose preparado para un conflicto prolongado. La central nuclear de Bushehr sufrió un ataque reciente, y el país advierte sobre posibles restricciones en rutas estratégicas como el estrecho de Bab El-Mandeb. Estados Unidos mantiene el despliegue de 3.000 soldados de élite como parte de su respuesta militar.

Estados Unidos: El presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping reprogramaron su cumbre en Pekín para los días 14 y 15 de mayo, generando expectativas sobre la relación bilateral. En los mercados financieros, la subasta de bonos del Tesoro a 5 años por 70.000 millones de dólares mostró debilidad, con rendimientos en 3,97% y un bid-to-cover de 2,29, indicando presión en la deuda a corto plazo y volatilidad en los mercados de capital.

Europa: Europa inicia la temporada de acopio de gas con los depósitos casi vacíos. La guerra en Medio Oriente ha elevado los precios y reducido la oferta global, obligando a competir con compradores asiáticos. Las reservas totales de gas se sitúan en 28% de su capacidad, el nivel más bajo desde 2022. Se proyecta un aumento de las exportaciones de GNL estadounidense hacia la UE entre 57% y 60% en los próximos años. En Italia, la crisis energética y los efectos de la guerra en el Golfo Pérsico podrían reducir el crecimiento económico de 0,7% a 0,5% en 2026, limitando la capacidad del gobierno de implementar nuevas medidas fiscales antes de las elecciones.

China: China respalda la propuesta de Pakistán para mediar conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, instando a un alto el fuego inmediato y a la estabilización regional. Pekín enfatiza la protección de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz y la necesidad de evitar escaladas militares que puedan interrumpir el comercio marítimo.

Petróleo: El WTI se mantiene estable, pese a la volatilidad geopolítica. Los inventarios de crudo en EE.UU., especialmente en el hub de Cushing, mostraron un aumento significativo, mientras que la gasolina disminuye y los destilados suben, reflejando una demanda resiliente ante la incertidumbre internacional.

Metales: El oro recupera terreno tras una racha de nueve días de pérdidas, impulsado por expectativas de conversaciones de alto el fuego entre EE.UU. e Irán. Rusia limita exportaciones de lingotes y productos de metales, mientras que los ETFs y fondos de materias primas registran salidas por aproximadamente 11.000 millones de dólares, concentradas en oro, reflejando la volatilidad inducida por el conflicto en Medio Oriente.

Acciones: JetBlue evalúa una posible venta a competidores, y Meta Platforms anuncia despidos de “cientos” de empleados en Reality Labs, redes sociales y reclutamiento, como parte de su reestructuración hacia inteligencia artificial. Exxon maximiza la producción de energía para mitigar la disrupción en los mercados y mejorar la recuperación de esquisto estadounidense.

Análisis US100

El mercado se mantiene en un movimiento lateralizado alrededor del soporte clave del 61,8% de Fibonacci, situado en la región de 24.146 puntos. El cruce del precio sobre la media móvil refleja una dinámica estable en torno a este nivel, indicando que el soporte sigue siendo relevante para sostener la acción del mercado en el corto plazo. Mientras el precio se mantenga sobre esta zona, la estructura técnica sugiere un escenario de continuidad.

En caso de que el soporte se consolide, la resistencia principal se encuentra en 24.726 puntos. Por el contrario, una ruptura bajista con caída impulsiva podría generar presión adicional, llevando el precio hacia la región de 23.653 puntos y abriendo la puerta a un movimiento más pronunciado a la baja.

Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio ha continuado desarrollando su estructura correctiva, identificada como un posible movimiento ABC según la teoría de Elliott, con una microestructura que presenta un patrón 1-3 y una corrección hacia la parte baja del canal trazado. El soporte clave se encuentra en el punto pivot alrededor de 4.446, que ha demostrado ser relevante para sostener la acción del precio en el corto plazo. Mientras el precio se mantenga sobre este nivel, la estructura técnica indica la posibilidad de una continuidad de la tendencia alcista, en donde la resistencia mayor s e ubica en el nivel de los 4735.

Por el contrario, una ruptura del soporte en 4.446 podría generar presión bajista adicional, llevando al precio a buscar el siguiente nivel de giro en torno a 4.296.

Fuente: xStation5