Cierre de mercado: S&P 500 corta racha de cinco sesiones al alza

Las bolsas estadounidenses retrocedieron desde máximos históricos, arrastradas por un repunte del petróleo que reavivó las dudas sobre la viabilidad del alto el fuego entre EE. UU. e Irán, en una jornada marcada por un fin de semana volátil en Medio Oriente que enturbió las expectativas en torno a las conversaciones de paz antes del vencimiento de la frágil tregua. El S&P 500 cortó una racha de cinco sesiones al alza, presionado por las caídas en varios pesos pesados tecnológicos, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que es improbable que prorrogue el armisticio con Teherán si no se alcanza un acuerdo antes del plazo y reiteró que el estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado hasta la firma del pacto. El Brent cerró por encima de los 95 dólares por barril, mientras que los bonos del Tesoro y el dólar apenas registraron variaciones.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: Trump advirtió que es "muy improbable" que prorrogue el alto el fuego (que expira el miércoles por la noche, hora de Washington) si no se firma un acuerdo en Pakistán, señalando que "nadie está jugando" y anticipando una escalada militar en caso de fracaso. La tensión se agravó tras la incautación estadounidense de un buque de carga con bandera iraní, ante lo cual Teherán amenazó con "medidas necesarias" contra el ejército de EE. UU. El vicepresidente Vance viajará el martes a Pakistán, donde Islamabad afirma haber logrado avances para sumar a Irán a la mesa de negociación, aunque Teherán aún no confirma su participación. En paralelo, Xi Jinping sostuvo una llamada clave con el príncipe heredero saudí (la primera vez que el líder chino exige explícitamente reabrir el estrecho de Ormuz), mientras Trump mantiene el bloqueo sobre Irán, que, según sus cifras, le cuesta a Teherán 500 millones de dólares diarios, y condiciona la reapertura del estrecho a la firma del acuerdo.

Estados Unidos: El Gobierno iniciará el reembolso de hasta 166.000 millones de dólares en aranceles aplicados durante la era Trump, luego de que el Tribunal Supremo dictaminara que la política era ilegal al determinar que solo el Congreso tiene facultad para imponerlos. A partir del 20 de abril, más de 330.000 importadores (con 53 millones de envíos asociados) podrán tramitar la devolución a través de un nuevo sistema de Aduanas, recibiendo los pagos con intereses en un plazo estimado de 60 a 90 días, aunque las autoridades advierten que los casos más complejos podrían demorarse y que el proceso será de gran envergadura.

Europa: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que la entidad actuará según lo exija la situación, marcada por una elevada incertidumbre económica y volatilidad en los mercados energéticos derivada del carácter intermitente de la guerra. Lagarde subrayó el compromiso con el objetivo de inflación, pero advirtió que se requiere más información antes de extraer conclusiones firmes sobre la política monetaria, descartando un retorno sencillo a las condiciones previas al conflicto y señalando que la eurozona aún no se encuentra en un escenario adverso.

Canadá: Los datos de inflación mostraron un IPC mensual de 0,9%, por debajo del 1,1% previsto, pero muy superior al 0,5% anterior, con una tasa interanual de 2,4% frente al 2,6% esperado. El IPC común se situó en 2,6% y el subyacente mensual se estancó en 0,0%. En paralelo, la encuesta de seguimiento del Banco de Canadá a veinte empresas expuestas a la guerra revela una expectativa generalizada de mayores costes de insumos, aunque la disponibilidad actual de fertilizantes entre los agricultores limita el impacto inmediato en precios, cuya magnitud dependerá de la duración del conflicto. El indicador de servicios empresariales mejoró a -0,36 en el primer trimestre desde -1,78 en el cuarto.

China: Xi Jinping reclamó preservar la "navegación normal" por el estrecho de Ormuz y abogó por un alto el fuego inmediato e integral, acompañado de una salida política, en lo que constituye la primera exigencia explícita del líder chino para reabrir esta vía estratégica desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. En el plano comercial, las exportaciones de tierras raras hacia Japón se desplomaron en marzo en un contexto de deterioro político bilateral: los envíos de imanes cayeron 17% mensual hasta 184 toneladas (mínimo de nueve meses), los materiales intermedios y óxidos retrocedieron cerca de 90%, los compuestos bajaron de 1.468 a 893 toneladas y los metales de tierras raras de 137 a 58 toneladas, reavivando el riesgo de presión sobre la cadena de suministro industrial japonesa.

Petróleo: El director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol, alertó que los problemas de combustible comenzarán a trasladarse a Europa y que los mercados energéticos globales permanecerán volátiles durante aproximadamente dos años, incluso en el escenario de una reapertura del estrecho de Ormuz. Birol enfatizó que esta vía ha perdido su estatus de fiabilidad y que, como consecuencia estructural del conflicto, el mundo reducirá en el futuro su dependencia del tránsito por Ormuz.

Acciones: Strategy, la firma de Michael Saylor, superó por primera vez los 800.000 bitcoins en cartera tras ejecutar, entre el 13 y el 19 de abril, su tercera mayor compra histórica por volumen, con la adquisición de 34.164 BTC, consolidándose como el mayor tenedor corporativo de la criptomoneda y demostrando que continúa apalancando el mercado de capitales para ampliar su exposición pese a las fuertes compras de la semana previa. Por otro lado, las acciones vinculadas a terapias psicodélicas registraron un fuerte repunte luego de que Trump firmara una orden ejecutiva destinada a acelerar la investigación y ampliar el acceso a este tipo de tratamientos, con especial foco en el trastorno de estrés postraumático (PTSD).

Análisis US100

El precio ha mantenido una estructura lateral dentro de un patrón de triángulo simétrico, delimitado por directrices convergentes que reflejan una fase de consolidación en el mercado. Durante la sesión, se observó una continuidad en el movimiento de recuperación, respaldado por la permanencia del precio sobre su media móvil de largo plazo, la cual ha actuado como soporte dinámico. Esta configuración mantiene vigente la posibilidad de que el activo continúe oscilando dentro de la figura técnica, con especial atención al nivel de soporte ubicado en 26.563 puntos.



Mientras el precio se mantenga por encima de dicho soporte, el sesgo de corto plazo podría favorecer una extensión alcista hacia la zona de resistencia cercana a los 27.019 puntos, nivel relevante dentro de la estructura actual. Sin embargo, una ruptura bajista del soporte en 26.563 podría debilitar la recuperación observada y dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, hacia la siguiente región de soporte en torno a los 26.275 puntos.



Fuente: xStation

Análisis OIL.WTI

El precio se ha mantenido estable, con un sesgo alcista impulsado en la apertura de los futuros. En este contexto, el nivel de 78,94 dólares continúa actuando como punto de inflexión clave para la dinámica del mercado. A corto plazo, la estructura técnica sugiere un posible agotamiento de la presión bajista, respaldado por la presencia de un mínimo con divergencia alcista en MACD.

En la medida en que el precio logre consolidarse por encima de los 78,94 dólares, se podría proyectar un movimiento correctivo de mayor amplitud, en torno a la región de los 102,6 dólares identificada como una zona de resistencia. No obstante, una ruptura a la baja de este soporte invalidaría el escenario de corrección, dando paso a una continuación de la estructura de canal bajista, hacia el soporte más relevante ubicado en la zona de los 64,4 dólares.



Fuente: xStation