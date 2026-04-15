Cierre de mercado: S&P 500 en máximos históricos ante optimismo de paz en Medio Oriente

Las acciones estadounidenses cerraron en máximos históricos, impulsadas por avances hacia un acuerdo de paz en Medio Oriente. EE. UU. e Irán negocian extender el alto el fuego dos semanas y Teherán podría permitir la navegación libre por el lado omaní de Ormuz, lo que debilitó al dólar y al petróleo. El Libro Beige mostró crecimiento moderado, pero Musalem, de la Fed, recortó el PIB a 1,5%-2% con inflación subyacente cerca del 3%, reforzando tasas estables por más tiempo. El BCE condicionó cualquier movimiento a Ormuz, Japón alertó con intervenir su divisa y los activos peruanos cayeron con fuerza por el avance de Sánchez a segunda vuelta. Alphabet destacó con una ganancia potencial de US$100.000M por SpaceX y Allbirds se disparó 600% tras pivotar a IA.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: EE. UU. e Irán avanzan hacia una extensión del alto el fuego por dos semanas adicionales mientras se negocia un marco de paz a largo plazo. Trump aseguró que EE. UU. derrotó militarmente a Irán y destacó la satisfacción de China con la apertura permanente del estrecho de Ormuz, donde Irán podría permitir la navegación libre por el lado omaní como parte de un eventual acuerdo. Israel se mantiene alineado con Washington, pero preparado para cualquier escenario, mientras Hezbolá anticipa un posible alto el fuego en Líbano. La directora del FMI, Georgieva, advirtió que la recuperación económica está lejos, incluso si la guerra termina pronto, con disrupciones en cadenas de suministro ya significativas y mercados que deberían ser más cautelosos.

Estados Unidos: El Beige Book de la Fed mostró un crecimiento ligero a moderado en ocho de doce distritos, con perspectivas empresariales mixtas ante alta incertidumbre. El índice inmobiliario NAHB cayó a 34, por debajo de lo esperado. El secretario del Tesoro, Bessent, minimizó riesgos sistémicos en el crédito privado y destacó estabilidad con China, mientras Musalem (Fed) recortó su estimación de PIB al rango de 1,5%-2% y proyectó una inflación subyacente cercana al 3% hasta fin de año, señalando que el rango actual de tasas es probablemente adecuado por un tiempo.

Europa: Los miembros del BCE, Kazaks y Nagel, coincidieron en la necesidad de cautela antes de actuar en abril, condicionando cualquier movimiento a la evolución del estrecho de Ormuz y a la aparición de datos más claros. Kazaks valoró positivamente que la inflación subyacente no haya subido y no descartó dos alzas a partir de junio, mientras Nagel pidió mantener toda la opcionalidad disponible ante la falta de claridad.

Japón: El ministro de Finanzas, Katayama, confirmó conversaciones sobre divisas con el secretario del Tesoro, Bessent, acordando mantener contacto estrecho y reiterando la disposición de Japón a tomar medidas audaces en el mercado cambiario si fuera necesario.

China: Trump reveló que escribió a Xi Jinping tras reportes sobre posibles envíos de armas a Irán, recibiendo una negativa por respuesta. En paralelo, amenazó con aranceles del 50% a países que armen a Teherán. La visita de Trump a Pekín sigue programada para el 14-15 de mayo, aunque persisten tensiones por la provisión china de tecnología de doble uso a Irán.

Perú: Los activos peruanos sufrieron fuertes caídas tras el avance de Roberto Sánchez hacia la segunda vuelta presidencial, reintroduciendo el riesgo de un giro político adverso para los mercados. El sol cayó 1,4% frente al dólar (su mayor retroceso en seis semanas), la bolsa retrocedió y los bonos soberanos en dólares cedieron a lo largo de toda la curva, mientras Keiko Fujimori aseguraba su lugar en el balotaje con más del 90% de los votos escrutados.

Petróleo: Los inventarios de crudo de la EIA cayeron en 0,913 millones de barriles, contra una previsión de acumulación de 1,9 millones. Bessent proyectó que la gasolina en EE. UU. podría volver a US$3/galón en verano, desde los US$4,108 actuales, apoyado en la expectativa de que la reapertura de Ormuz normalice la oferta de Medio Oriente.

Metales: El oro retrocedió ante expectativas de tasas altas por más tiempo frente a la persistencia inflacionaria. El cobre también registró un leve descenso mientras los operadores monitoreaban las negociaciones entre EE. UU. e Irán.

Acciones: Allbirds se disparó un 600% tras anunciar su giro estratégico del calzado hacia la inteligencia artificial. Por su parte, Alphabet se posiciona para una ganancia extraordinaria estimada en US$100.000 millones gracias a una inversión temprana en SpaceX, de cara a la esperada salida a bolsa de la compañía aeroespacial.

Análisis Nasdaq 100

El precio mantiene una estructura alcista, con máximos y mínimos crecientes. Recientemente, se ha observado un retroceso seguido de una continuación de la tendencia desde el punto pivote en 26.105, nivel que actúa como soporte clave dentro de la estructura de corto plazo. Este comportamiento refuerza la vigencia del sesgo alcista mientras dicho nivel continúe siendo respetado.

No obstante, el indicador MACD presenta una divergencia bajista, lo que introduce una señal de cautela. Aun así, mientras el precio se mantenga sobre sus medias móviles de corto plazo y el soporte de 26.105, es factible proyectar una extensión del movimiento hacia la zona de 26.616, correspondiente al 100% de extensión de Fibonacci. En caso de perder este soporte, se incrementaría la probabilidad de una corrección más profunda, con un próximo nivel de soporte relevante en torno a 25.760.



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Análisis GOLD

El oro ha rechazado la resistencia en 4856, evidenciando además una ruptura de su estructura de canal. Actualmente, el precio comienza a consolidarse por debajo de su media móvil de largo plazo, lo que sugiere un debilitamiento en la tendencia previa y un posible cambio en la dinámica del mercado. En este contexto, el nivel de 4856 se mantiene como una resistencia clave para evaluar la evolución del precio en el corto plazo.

Mientras el precio se mantenga por debajo de dicho nivel, es probable que continúe la presión bajista, teniendo como soporte relevante la zona de 4695. Por el contrario, una superación clara de la resistencia en 4856 podría habilitar un escenario de recuperación, con una posible extensión hacia los 4964, nivel que coincide con una resistencia significativa asociada a retrocesos de Fibonacci.



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