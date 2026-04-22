Cierre de mercado: Tesla bate expectativas y S&P 500 marca nuevo récord histórico

Las bolsas de EE. UU. alcanzaron máximos históricos, impulsadas por una sólida temporada de resultados corporativos y la prórroga del alto el fuego con Irán anunciada por el presidente Trump, factores que reavivaron el apetito por el riesgo tras dos sesiones de retroceso. El S&P 500 avanzó 1+%, extendiendo un rally mensual que se perfila como el mejor desde 2020. En el plano corporativo, Boeing repuntó con fuerza tras robustas entregas del primer trimestre y Tesla cerró al alza luego de batir las previsiones de beneficios. En paralelo, el bitcoin repuntó en una sesión marcada por mayor tolerancia al riesgo. No obstante, persisten las tensiones geopolíticas: Teherán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, regulando el tránsito y atacando buques, mientras Estados Unidos se niega a levantar el bloqueo a embarcaciones vinculadas a Irán, con el petróleo cotizando sobre los 100 dólares.



Fuente: xStation

Noticias clave

Geopolítica: La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Leavitt, informó que el presidente Trump extendió el alto el fuego con Irán por un período de 3 a 5 días, desmintiendo versiones previas sobre dicho plazo y enfatizando que será Trump quien dicte el calendario definitivo. Paralelamente, el bloqueo naval estadounidense permanece vigente, aunque al menos dos petroleros iraníes plenamente cargados habrían logrado eludirlo. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) escaló las tensiones al incautar el MSC Francesca y el buque griego Euphoria en el estrecho de Ormuz, sumando posteriormente un tercer barco atacado. Un alto asesor iraní calificó el bloqueo como equivalente a un bombardeo, exigiendo una respuesta militar. Pese a la desconfianza mutua, mediadores señalan que ambas partes exploran compromisos sobre el programa nuclear iraní, mientras un tercer portaaviones estadounidense se aproxima a aguas de Oriente Medio.

Estados Unidos: El secretario del Tesoro, Bessent, reveló que múltiples aliados del Golfo han solicitado líneas de intercambio (swap lines) a Estados Unidos y advirtió que el precio del petróleo podría haber escalado hasta los 150 dólares de no haberse implementado el régimen de sanciones vigente. Bessent también rechazó categóricamente las versiones que indicaban un alivio de sanciones a Irán por 14.000 millones de dólares. En el frente fiscal, el Tesoro colocó 13.000 millones de dólares en bonos a 20 años mediante una subasta considerada sólida, aunque no sobresaliente, con un rendimiento máximo de 4,883%, superior al 4,817% registrado en marzo y el más alto desde julio del año anterior.

Petróleo: Los inventarios de crudo reportados por la EIA mostraron un incremento inesperado de 1,925 millones de barriles, contrastando fuertemente con la previsión de una caída de 2 millones y el dato previo de -0,913 millones. En paralelo, el Kremlin confirmó que actualmente se discuten a nivel corporativo los detalles técnicos del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

Europa: Philip Lane, del BCE, señaló que la duración del conflicto bélico será determinante para medir el impacto sobre la economía de la eurozona, destacando además que la velocidad de adopción de la inteligencia artificial resultará clave para la competitividad regional. En este contexto, Alemania redujo a la mitad su previsión de crecimiento para el año en curso, tras el fuerte encarecimiento energético derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que golpea tanto a la industria como a los hogares. El Ministerio de Economía alemán proyecta ahora una expansión del 0,5% para este año y ajustó a la baja la previsión del próximo ejercicio, del 1,3% al 0,9%.

Oro: El metal precioso recuperó parte del terreno perdido tras dos sesiones consecutivas de caídas, impulsado por la extensión del alto el fuego decretada por Trump, que abre una ventana adicional para avanzar en negociaciones de paz. El conflicto en Oriente Medio ha desencadenado una crisis energética sin precedentes que intensifica los riesgos inflacionarios, incrementando la probabilidad de que los bancos centrales mantengan las tasas estables o incluso las eleven, escenario que refuerza el rol del oro como activo refugio.

Café: El café arábica registró en Nueva York su mayor alza en dos semanas, ante la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio sostenga los elevados costos logísticos, en un contexto de reservas de mercado ya escasas. Si bien la prolongación del alto el fuego reduce el riesgo inmediato de reanudación de hostilidades, no hay señales de una pronta reapertura del estratégico corredor energético del estrecho de Ormuz. El riesgo de un conflicto prolongado está impactando a múltiples commodities agrícolas, siendo el café particularmente vulnerable debido a la disminución de las reservas certificadas de granos arábica y robusta.

Perú: El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez se comprometió a reformar el marco regulatorio minero del país, con promesas de redistribuir la riqueza hacia las comunidades rurales y revisar los contratos tributarios vigentes con las principales mineras. Su plan contempla un aumento impositivo sobre ganancias extraordinarias, la eliminación gradual de la minería a cielo abierto por motivos ambientales y la revisión de tratados de libre comercio y contratos relacionados con los yacimientos gasíferos de Camisea. Sánchez también evalúa destinar reservas internacionales al financiamiento de salud, infraestructura y educación y se posiciona como heredero político del expresidente destituido Pedro Castillo, a quien promete indultar en su primer día de gobierno.

Acciones: Según The Wall Street Journal, la administración Trump está próxima a cerrar un rescate para Spirit Airlines, en quiebra y bajo riesgo de liquidación, mediante un préstamo de hasta 500 millones de dólares a cambio de opciones que otorgarían al gobierno federal hasta el 90% de participación accionaria, en negociaciones lideradas por el secretario de Comercio Howard Lutnick. En el Reino Unido, Wells Fargo reemplazó a Barclays como acreedor de una cartera inmobiliaria vinculada a Market Financial Solutions (MFS) tras un préstamo de 143 millones de libras, suma que se agrega a los más de 2.000 millones en deuda asociada al colapso de MFS, envuelto en acusaciones de irregularidades. En resultados corporativos, Tesla ($TSLA) superó expectativas en el primer trimestre con un BPA ajustado de 0,41 dólares (vs. 0,34 estimado) e ingresos de 22.390 millones (vs. 22.190 millones). El margen bruto alcanzó 21,1% (vs. 17,7% esperado), los ingresos operativos llegaron a 941 millones y el flujo de caja libre sorprendió positivamente con 1.440 millones, revirtiendo la expectativa negativa de -1.860 millones del consenso.

Análisis Nasdaq 100

El precio ha mantenido una estructura alcista tras superar el nivel de 26.906, consolidándose por encima de sus medias móviles y evidenciando una ruptura de la presión bajista previamente observada. Asimismo, la directriz bajista en el indicador MACD ha sido invalidada, lo que refuerza un escenario de continuidad en la tendencia al alza. En este contexto, el nivel de 26.906 se posiciona como soporte clave para sostener la actual estructura.

Mientras el precio se mantenga por sobre dicho nivel, existe la probabilidad de una extensión del movimiento hacia los 27.269 puntos, zona que coincide con la extensión de Fibonacci del 138,2%. No obstante, un escenario adverso se configuraría ante la pérdida de este soporte, lo que podría dar paso a un movimiento correctivo con objetivo en la región de los 26.523 puntos.

Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El petróleo ha continuado desarrollando una estructura correctiva, manteniendo como referencia el punto pivote en 78,94 y consolidándose por sobre la estructura del canal bajista previamente dominante. Además, el precio se sitúa actualmente por encima de su media móvil de largo plazo, lo que sugiere una mejora en el sesgo técnico y una posible transición hacia un escenario de mayor fortaleza relativa.

En este contexto, el nivel de 78,94 se mantiene como soporte clave. Mientras el precio logre sostenerse sobre esta zona, existe potencial para una extensión del movimiento hacia los 105,6 dólares, correspondiente a un punto pivote de mayor relevancia dentro de la estructura actual. Por el contrario, una pérdida de este soporte podría reactivar la presión bajista, abriendo espacio para una caída hacia el nivel de los 64,4 dólares, donde se ubica el siguiente soporte significativo.

​​​​​​​Fuente: xStation