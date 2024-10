Cierre USDCLP 26.09.2024

Hoy, el dólar registró una fuerte caída de hasta 14 pesos, situándose en los 895 pesos por dólar. Este movimiento se produjo tras la publicación del PIB de EE.UU., que superó ligeramente las expectativas, y los nuevos incentivos económicos en China, donde se destacó un aumento en la actividad de los bancos chinos. Entre las medidas, se anticipa un incremento en las reservas de oro fundamentales de estos bancos, lo que ha impulsado la demanda de metales, particularmente del cobre, que ha acumulado un aumento del 5% esta semana y un notable 14% durante todo septiembre. Factores internacionales A nivel global, el dólar sigue bajo presión, debido a las expectativas de una economía estadounidense resiliente. En este contexto, los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han sido clave. Powell reafirmó que la economía estadounidense sigue avanzando hacia el objetivo inflacionario del 2%, lo que ha mantenido las expectativas de estabilidad en la política monetaria a mediano plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas del tipo de cambio Si la divisa nacional continúa apreciándose, se espera que el tipo de cambio se acerque a los 881 pesos por dólar como primer piso técnico. En un escenario favorable a mediano plazo, el nivel de 883 pesos se perfila como un soporte clave. La evolución del tipo de cambio en las próximas semanas dependerá en gran medida de la estabilidad económica internacional y de las futuras políticas de la Reserva Federal, así como de las dinámicas en los mercados de materias primas. USDCLP H1 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

