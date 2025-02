Cipher Mining se dispara tras inversión de $50 millones de SoftBank y alianza estratégica 📈

Las acciones de Cipher Mining subieron con fuerza despu茅s de anunciar una inversi贸n de $50 millones por parte de SoftBank, marcando una expansi贸n significativa en centros de datos de computaci贸n de alto rendimiento (HPC). Las acciones de la empresa de miner铆a de Bitcoin se dispararon 30% hasta $6,14 tras el anuncio de esta alianza estrat茅gica, que posiciona a Cipher para un crecimiento sustancial en el cambiante sector de infraestructura computacional. Puntos clave: Inversi贸n de $50 millones mediante una colocaci贸n privada de 10,4 millones de acciones

mediante una colocaci贸n privada de Acuerdo exclusivo que protege el sitio Barber Lake de 300 megavatios

que protege el sitio Enfoque estrat茅gico en el desarrollo de centros de datos HPC

en el desarrollo de Parte de la iniciativa de infraestructura de IA de SoftBank

Las acciones han subido 55% en los 煤ltimos 12 meses Detalles de la inversi贸n El acuerdo convierte a SoftBank en un inversor primario clave en Cipher Mining mediante un esquema de inversi贸n privada en capital p煤blico (PIPE). Como parte del acuerdo, Cipher ha ingresado en un per铆odo de exclusividad de un mes para su sitio Barber Lake de 300 megavatios en Colorado City, Texas, impidiendo su venta a otros compradores hasta el 28 de febrero de 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Direcci贸n estrat茅gica El CEO Tyler Page destac贸 que el momento de la inversi贸n es crucial para la trayectoria de crecimiento de Cipher, subrayando el enfoque de la compa帽铆a en el desarrollo de centros de datos industriales a gran escala. La alianza con SoftBank, conocido por su enfoque en inversiones tecnol贸gicas, se alinea con la visi贸n de Cipher de convertirse en un l铆der en el desarrollo de centros de datos HPC. Perspectiva de los analistas Los analistas de J.P. Morgan mantuvieron su calificaci贸n Overweight sobre Cipher Mining, viendo la inversi贸n como un indicador del creciente inter茅s en infraestructura tecnol贸gica emergente. Aunque se帽alaron que $50 millones es una cantidad relativamente modesta considerando que nuevos sitios pueden costar m谩s de $10 millones por megavatio, sugieren que esto podr铆a ser "una se帽al de lo que est谩 por venir". El momento de la inversi贸n es especialmente relevante en medio de la volatilidad del mercado tecnol贸gico. A pesar de las recientes ca铆das en la industria, provocadas por preocupaciones sobre la competencia en IA de la startup china DeepSeek, los analistas consideran que este acuerdo valida la demanda continua de grandes centros de datos con acuerdos de energ铆a asegurados. Cipher Mining (Intervalo D1) La acci贸n cotiza actualmente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, una zona de resistencia clave. Para que los compradores mantengan el impulso alcista, la acci贸n debe mantenerse por encima de este nivel, con un objetivo en el retroceso de Fibonacci del 23,6%. Por otro lado, los vendedores podr铆an buscar un retest del nivel de Fibonacci del 61,8%, que recientemente sirvi贸 como soporte clave. El RSI muestra una divergencia alcista clara, mientras que el MACD ha formado un cruce alcista. Fuente: xStation

