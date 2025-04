CME Group y CBOE Global Markets en la mira de Morgan Stanley y BofA 🔔

CME Group (CME.US) y CBOE Global Markets (CBOE.US) se encuentran entre los principales proveedores de instrumentos financieros, principalmente para inversores institucionales en Estados Unidos. Las acciones de ambas compa帽铆as han tenido un desempe帽o muy s贸lido durante las recientes ca铆das del mercado, gracias a una actividad de negociaci贸n excepcionalmente alta en m煤ltiples mercados. Sin embargo, Bank of America rebaj贸 su recomendaci贸n para CBOE de "Comprar" a "Neutral", mientras que Morgan Stanley elev贸 su precio objetivo para CME Group a USD 301 por acci贸n, desde USD 263 previamente, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente 20% desde los niveles actuales. CME opera la Chicago Board of Trade (CBOT) , el New York Mercantile Exchange (NYMEX) para energ铆a, y la Commodity Exchange (COMEX) para metales, con fuerte exposici贸n a contratos de futuros sobre el S&P 500 , Bitcoin , y opciones vinculadas al mercado de bonos .

opera la , el para energ铆a, y la para metales, con fuerte exposici贸n a contratos de futuros sobre el , , y . CBOE es conocida por su exposici贸n a opciones sobre 铆ndices burs谩tiles (como operador de la mayor bolsa de opciones de EE. UU., CBOE Options Exchange), opciones sobre acciones individuales y el 铆ndice de volatilidad CBOE (VIX). Durante per铆odos de incertidumbre en los mercados, la demanda de cobertura y los vol煤menes r茅cord de negociaci贸n han ayudado a ambas compa帽铆as a mantenerse relativamente inmunes a las ca铆das burs谩tiles en Wall Street. Adem谩s, la guerra comercial en curso ha impulsado la actividad de cobertura en los mercados de materias primas (oro, agr铆colas), lo que ha beneficiado principalmente a CME Group. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Analistas se enfocan en CME y CBOE Morgan Stanley, en su an谩lisis sobre CME Group, destac贸 la 鈥渧entaja competitiva鈥 de la compa帽铆a en los mercados de opciones y commodities, subrayando que el 80% de sus ingresos proviene de comisiones y tarifas de compensaci贸n. Se espera que los vol煤menes de negociaci贸n en 2025 y 2026 superen el crecimiento promedio anual del 7%, con una expansi贸n del 15% este a帽o y 12% el pr贸ximo, respaldando las perspectivas de negocio de CME. En los 煤ltimos 12 meses, los ingresos de CME crecieron hasta USD 6.120 millones, y en el 煤ltimo trimestre la compa帽铆a report贸 un volumen r茅cord de negociaci贸n diaria promedio de 29,8 millones de contratos, de los cuales 9,2 millones correspondieron a opciones sobre bonos estadounidenses. Morgan Stanley tambi茅n destac贸 el modelo de negocio contrac铆clico de CME, que le permite mostrar resiliencia durante periodos de turbulencia de mercado. Por su parte, Bank of America recort贸 su precio objetivo para CBOE a USD 227, citando la posibilidad de menores vol煤menes de negociaci贸n en la segunda mitad de 2025, as铆 como en 2026 y 2027. BofA valora a CBOE a 20 veces las ganancias estimadas para 2027. Las nuevas proyecciones de utilidades para la segunda mitad de este a帽o se ajustaron a USD 4,60 por acci贸n (desde USD 5,07 previamente), y a USD 9,89 y USD 11,37 para 2026 y 2027 respectivamente, en comparaci贸n con las anteriores de USD 11,16 y USD 12,99. Acciones de CBOE Global Markets (D1) y CME Group (D1) Las acciones de CBOE han ca铆do casi 12% desde sus m谩ximos hist贸ricos y actualmente est谩n poniendo a prueba la media m贸vil de 200 d铆as (EMA200) .

La empresa parece tener un modelo de negocio menos resistente que CME, aunque el inter茅s en alza y la reciente volatilidad del 铆ndice VIX podr铆an apoyar su desempe帽o.

Las acciones de CME Group muestran un comportamiento significativamente mejor, con las ca铆das deteni茅ndose en la EMA de 50 d铆as y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la onda alcista de 2024.

La compa帽铆a ha pagado dividendos durante 23 a帽os, con un rendimiento actual de 4,2%. Analistas de UBS y Raymond James mantienen precios objetivos de USD 290 y USD 287 por acci贸n, respectivamente. Fuente: xStation5





Fuente: xStation5 聽 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "