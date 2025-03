Cobre: el nuevo protagonista del pulso global entre oferta, demanda y política

La reciente escalada del precio del cobre por encima de los 10.000 dólares por tonelada no responde a un mero rebote técnico ni a una recuperación cíclica convencional. Este repunte refleja un desequilibrio estructural en formación, impulsado por tensiones geopolíticas, transformaciones industriales y decisiones que trascienden el ámbito puramente económico. Hoy, el mercado ya no puede disociar la cotización del cobre de lo que sucede en los centros de poder de Washington, Pekín o Bruselas. Reorganización de los flujos y presión sobre inventarios La simple amenaza de que EE.UU. imponga aranceles al cobre ha provocado una reorganización drástica de los flujos físicos globales. La prima récord entre los precios del Comex y el LME, que actualmente supera los 1.200 dólares por tonelada, refleja una carrera anticipada por asegurar suministro antes de que el metal entre bajo control aduanero estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este fenómeno ha comenzado a vaciar los inventarios globales , desviando el cobre disponible casi exclusivamente hacia territorio estadounidense .

La consecuencia directa es que el resto del mundo, especialmente China, debe enfrentar un escenario inédito: competir con un EE.UU. cargado de incentivos para acaparar toneladas de cobre. Escasez de concentrados y estrés en fundiciones A corto plazo, la reducción de inventarios se ve amplificada por una escasez de concentrados de cobre, resultado de: Interrupciones mineras

El colapso de las tarifas de procesamiento (TC/RC) Esto ha generado un fuerte estrés sobre fundiciones que no logran cubrir sus costes, como ocurre actualmente en Filipinas. Todo esto coincide con un repunte de la demanda, estimulado por: Estímulos fiscales en Alemania

Inversiones en infraestructura verde en China

Una rotación de flujos financieros desde tecnología hacia materias primas industriales La desaparición de la chatarra y menor elasticidad de oferta En paralelo, otro factor silencioso ha comenzado a intensificar el desequilibrio: la desaparición de la chatarra de cobre como fuente secundaria de oferta. Las exportaciones de chatarra desde EE.UU., que antes actuaban como válvula de alivio, se han reducido drásticamente, mermando aún más la elasticidad del suministro. Cambio en el poder de fijación de precios Uno de los elementos más disruptivos de este rally no es solo la magnitud del alza, sino el cambio estructural en el poder de fijación de precios. Mientras antes era China quien regulaba los ciclos del cobre al modular su ritmo de compras, ahora es EE.UU., con sus decisiones políticas y capacidad de absorción, quien marca el tono del mercado. El resultado es un entorno sin precedentes históricos claros , incluso para los analistas más experimentados.

Aunque persisten riesgos como una desaceleración global, correcciones por sobrecompra o presiones de desinflación industrial, el mercado ha entrado en un estado de dislocación que podría agravarse si los aranceles estadounidenses se materializan. Cobre como termómetro geopolítico y estructural El cobre se ha transformado en algo más que un insumo industrial: es ahora un termómetro de la transición energética, del riesgo político y de las tensiones estructurales en las cadenas de suministro. El mercado, que antes respondía a patrones clásicos de industrialización y crecimiento, está hoy atravesado por: Intereses estratégicos

Rivalidades diplomáticas

