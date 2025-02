Coca-Cola reporta mayores ingresos y un retorno al crecimiento del volumen de ventas en segmentos clave 📊

Coca-Cola (KO.US) report贸 hoy sus resultados del 4T24. Uno de los mayores productores de refrescos rompi贸 su racha negativa del trimestre anterior al reportar un repunte en los vol煤menes de ventas. Adem谩s, los resultados contrastan con el informe de PepsiCo de la semana pasada, que fue recibido con m谩s cautela por los inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de Coca-Cola suben m谩s del 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Fuente: xStation A nivel de ingresos, a pesar de una tendencia descendente intertrimestral continua, la compa帽铆a report贸 mejores resultados que el a帽o pasado, superando las dificultades del trimestre anterior. Adem谩s, en el 4T24, el volumen de ventas aument贸 un 2% interanual. Esto es particularmente significativo para los inversores dadas las ca铆das en el volumen en el trimestre anterior. Restaurar la fortaleza del mercado, especialmente entre los consumidores estadounidenses, ser谩 clave para mantener el impulso de crecimiento de la compa帽铆a en los pr贸ximos trimestres. La empresa tambi茅n mejor贸 su rentabilidad, con un margen operativo del 24% (en comparaci贸n con el 23,1% del a帽o anterior). Aunque los factores externos, como las fluctuaciones cambiarias, afectaron al margen operativo en el cuarto trimestre, el fuerte crecimiento org谩nico de las ventas del 14% (en comparaci贸n con el 7,2% previsto) jug贸 un papel importante en el apoyo a la rentabilidad. Esta vez, el efecto precio/mix, que representa el impacto de la combinaci贸n de productos y los cambios de precios en los ingresos, fue a煤n m谩s pronunciado. Se situ贸 en el 9% en el cuarto trimestre, en comparaci贸n con el 6,7% previsto. Para 2025, la empresa espera un crecimiento de los beneficios por acci贸n ajustados del 2-3% y un crecimiento org谩nico de los ingresos del 5-6%, ligeramente por debajo de la estimaci贸n de consenso del 7%. A pesar de este peque帽o inconveniente, Coca-Cola present贸 s贸lidos resultados financieros y alivi贸 algunas preocupaciones sobre las condiciones del mercado que se hab铆an acumulado entre los inversores tras el informe de ganancias anterior. RESULTADOS DEL 4T24: BPA ajustado : $0,55 (pron贸stico: $0,52)

: $0,55 (pron贸stico: $0,52) Ingresos operativos ajustados : $11 500 millones (pron贸stico: $10 670 millones)

: $11 500 millones (pron贸stico: $10 670 millones) Crecimiento de los ingresos org谩nicos ajustados: +14 % (pron贸stico: +7,24 %)

+14 % (pron贸stico: +7,24 %) Precio/mezcla: +9 % (pron贸stico: +6,71 %)

+9 % (pron贸stico: +6,71 %) Cambio en las ventas de concentrados: +5 % (pron贸stico: +0,56 %)

+5 % (pron贸stico: +0,56 %) Volumen por caja unitaria : +2 % (pron贸stico: -0,21 %) Volumen por caja unitaria de nutrici贸n, jugos, l谩cteos y bebidas de origen vegetal: -1 % Volumen por caja unitaria de refrescos con gas: +2 % Volumen por caja unitaria de agua, bebidas deportivas, caf茅 y t茅: +2 %

: +2 % (pron贸stico: -0,21 %) Margen operativo: 24 % (frente al 23,1 % del a帽o anterior); Previsi贸n: 22 % PERSPECTIVAS PARA TODO EL A脩O: Crecimiento esperado de los beneficios por acci贸n ajustados: +2 % a +3 %

+2 % a +3 % Crecimiento esperado de los ingresos org谩nicos ajustados: +5 % a +6 % (previsi贸n: +7,09 %)

