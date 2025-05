Coinbase se incorpora al S&P 500: un nuevo capítulo para la empresa y un momento histórico para el mercado de criptomonedas.

Coinbase Global, el mayor exchange de criptomonedas de EE. UU., se incorporará al índice S&P 500 antes del inicio de la jornada bursátil del 19 de mayo de 2025, en sustitución de Discover Financial Services. Este hecho representa un hito histórico no solo para la empresa, sino también para la industria de las criptomonedas en general, ya que Coinbase será la primera firma nativa del sector cripto en ingresar al prestigioso índice de referencia. Criterios de inclusión en el S&P 500: Capitalización bursátil: mínimo de 20.500 millones de dólares.

Domicilio y cotización: la empresa debe estar constituida en EE. UU. y tener su cotización principal en una bolsa estadounidense de gran relevancia.

Liquidez y volumen: volumen mínimo de negociación mensual de 250.000 acciones en cada uno de los seis meses previos a la evaluación, con un ratio de valor anualizado negociado respecto a capitalización bursátil superior a 0,75.

Flotación pública: al menos el 50 % de las acciones en circulación deben estar disponibles para negociación pública.

Viabilidad financiera: beneficios netos positivos en el trimestre más reciente, así como una suma positiva de beneficios netos en los últimos cuatro trimestres.

Coinbase ha cumplido con todos estos requisitos, demostrando rentabilidad neta (aunque mínima en el último trimestre), una capitalización bursátil considerable y una alta liquidez bursátil.

Coinbase reportó un beneficio neto marginal en el primer trimestre de 2025. No obstante, este marca el sexto trimestre consecutivo con resultados positivos. Sin embargo, los resultados estuvieron significativamente por debajo de las expectativas, a pesar de que los ingresos se mantuvieron sólidos. La empresa presenta una relación precio-beneficio (P/E) relativamente baja, aunque su P/E proyectado supera al actual, lo que sugiere perspectivas limitadas de crecimiento de beneficios. Paralelamente, se anticipa un segundo trimestre sólido, considerando la apreciación significativa en los precios de las criptomonedas en las últimas semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Implicaciones de la inclusión en el S&P 500 para Coinbase: Mayor demanda de acciones: la inclusión en el S&P 500 desencadena flujos inmediatos de capital desde fondos pasivos obligados a replicar la composición del índice, lo que genera presión compradora inicial de gran magnitud. Se estima que los fondos indexados deberán adquirir volúmenes sustanciales de acciones de Coinbase, equivalentes a varios días de volumen promedio de negociación. Mayor visibilidad y credibilidad: el S&P 500 es sinónimo de empresas de primer nivel y representa a las compañías más relevantes de la economía estadounidense. La inclusión eleva automáticamente la credibilidad de Coinbase tanto entre inversores institucionales como minoristas, convirtiéndose en parte de carteras de jubilación, fondos mutuos y otras instituciones que utilizan al S&P 500 como referencia. Potencial de nuevas alzas y estabilización de precios: los analistas han elevado sus objetivos de precio para las acciones de Coinbase, destacando los beneficios de largo plazo derivados de los flujos de capital institucional y la mayor estabilidad de precios gracias a los fondos pasivos. La inclusión podría reducir la exposición de la empresa a la volatilidad típica del mercado cripto. No obstante, esto también introduce un nuevo riesgo: la acción podría verse afectada por caídas en el S&P 500 causadas por otros componentes del índice, como en casos de datos macroeconómicos débiles. Avance simbólico para la industria cripto: este evento se percibe como un "punto de inflexión" para el sector en su conjunto, señalando una mayor madurez y una aceptación creciente en las finanzas tradicionales. Podría abrir la puerta a que otras empresas cripto ingresen al S&P 500 en el futuro. Reacción del mercado y analistas: Tras el anuncio, el precio de las acciones de Coinbase se disparó a doble dígito, incrementando significativamente su capitalización bursátil. Los analistas mantienen en su mayoría una visión positiva, destacando el potencial de nuevas alzas y las ventajas de largo plazo asociadas con la inclusión en el índice. Algunos recomiendan una calificación de “compra”, mientras que otros adoptan una postura más cautelosa, reflejando las distintas interpretaciones sobre los riesgos inherentes a la industria de las criptomonedas. stance, reflecting varying approaches to the inherent risks associated with the cryptocurrency industry.

El precio objetivo promedio a 12 meses para las acciones de Coinbase se sitúa en 258 dólares por acción, frente al precio actual de cotización de 242 dólares. No obstante, actualizaciones recientes apuntan a un potencial aún mayor para la compañía. Fuente: Bloomberg Finance LP La incorporación de Coinbase al S&P 500 es un reflejo del éxito de la empresa y un paso simbólico para todo el mercado de criptomonedas. Tras haber cumplido los estrictos criterios exigidos para formar parte del índice, se espera que la presencia de Coinbase en el S&P 500 impulse la demanda por sus acciones, fortalezca su credibilidad y contribuya a estabilizar su precio. Los analistas anticipan un creciente interés por parte de inversores institucionales y consideran este movimiento como una señal significativa sobre el futuro del mercado de activos digitales.

Las acciones de la empresa han mostrado una correlación con Bitcoin y han registrado una reciente alza, siendo el repunte de hoy clave para cerrar en gran medida la divergencia generada por la debilidad relativa del valor a finales de febrero y marzo. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "