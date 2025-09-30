Leer más

Collins, de la Fed, señala que el efecto de los aranceles sobre la inflación sería menor al previsto

10:48 30 de septiembre de 2025

La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan M. Collins, comentó hoy sobre la situación de la economía estadounidense, el impacto de los aranceles y el papel de la inteligencia artificial (IA). A continuación, el desglose de sus declaraciones:

  • Los mercados bursátiles sólidos impulsan la riqueza de los hogares y han sostenido el consumo.

  • Aún es pronto para evaluar cómo se desarrollarán los efectos de los aranceles.

  • El debate en la reunión del FOMC de septiembre fue basado en datos y análisis rigurosos.

  • La IA será disruptiva, aunque es difícil anticipar de qué manera exactamente.

  • La IA es una tecnología de propósito general con potencial de impactos amplios.

  • Una postura moderadamente restrictiva o levemente restrictiva es apropiada.

  • Los hogares siguen preocupados por las presiones inflacionarias.

  • El crecimiento de la productividad podría ayudar a limitar el efecto inflacionario de los aranceles.

  • Aumentaron las preocupaciones sobre la fragilidad del mercado laboral.

  • Es “saludable” que los funcionarios de la Fed expresen una gama diversa de opiniones.

  • Debemos tener presente que periodos prolongados de alta inflación pueden alterar las expectativas.

  • Espero que los aranceles se transmitan a la economía, pero preveo un impacto limitado.

  • Interpretar la economía es complicado en este momento.

  • En la reunión de septiembre, la Fed no definió una trayectoria predeterminada para la política monetaria.

  • Los riesgos inflacionarios persisten, y la Fed debe enfocarse en ambos lados de su mandato.

  • Espero que la contratación repunte a medida que las empresas se adapten a los aranceles.

  • Podría ser apropiado relajar aún más la política monetaria en 2025.

  • El crecimiento económico ha mostrado resiliencia, a pesar de un mercado laboral más débil.

  • Existe el riesgo de que la demanda de trabajo disminuya, lo que podría elevar el desempleo.

  • La inflación seguirá “elevada” hasta el próximo año, y luego debería moderarse.

  • Mi escenario base es “relativamente benigno”.

  • No puedo descartar escenarios más negativos en cuanto a inflación y empleo.

  • Aunque el riesgo inflacionario persiste, las presiones alcistas sobre los precios han disminuido.

  • Una política monetaria moderadamente restrictiva es adecuada dado el entorno inflacionario.

  • Apoyé el reciente recorte de tasas de la Fed considerando los riesgos sobre el cumplimiento del mandato.

